Rusya’nın jet motorlu İHA’sı düşürüldü! Kimse neler olduğuna anlam veremiyor... Neler oldu?

Söz konusu olay, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik son İHA saldırılarından sonra meydana geldi. Telegram kanallarında paylaşılan İHA daha önce hem kamuoyu hem de askeri analistler tarafından bilinmeyen bir modeli içermekteydi. Düşürülen İHA, gizlilik ve hıza yönelik bir tasarıma işaret eden flying-wing (uçan kanat) aerodinamik konfigürasyonunu ve tasarımını takip eden jet motorlu bir İHA olarak tanımlanmaktadır.

Defence Blog tarafından yapılan habere göre bahse konu İHA, işçiliği ve üretimi göz önüne alındığında üst düzey bir fabrika ürünü değil, daha ilkel, muhtemelen deneysel bir model olduğu vurgulanmakta. Konuyla ilgili Ukraynalı bir askeri yetkili “Drone oldukça ilkel görünüyor ve birçok kusur sergiliyor.” ifadelerini kullandı.

Askeri analistler, İHA’nın Rus güçleri tarafından daha değerli veya sofistike ekipmanları riske atmadan Ukrayna hava savunmasını araştırmak için kullanılan sahte bir hedef olabileceğini düşünmekte. Ayrıca herhangi bir optik ya da diğer sofistike gözetleme ekipmanının bulunmaması da bu teoriyi desteklemektedir. Günümüz harp sahası göz önüne alındığında nispeten ucuz dronlardan sofistike İHA sistemlerine kadar çeşitli model ve amaçlarda kullanımları oldukça artmıştır.

Özellikle 7 Ekim 2023’te İsrail’in kuşatması altındaki Gazze bölgesinde bulunan çeşitli Hamas mensupları İsrail’in abluka birliklerine karşı çok sert bir saldırı gerçekleştirmişti. Bu saldırılar sırasında Hamas daha önceki yıllarda olduğu gibi çok sayıda roket ile İsrail’in C-RAM sistemi Demir Kubbe’yi (Iron Dome) çeşitli zamanlarda satürasyon saldırıları ile aşarak şehir merkezlerinde korku oluşturmayı başarmıştı. Rusya’nın da benzer şekilde Ukrayna’ya yönelik yaptığı son geniş çaplı hava saldırısında benzer yöntemi kullandığı ele alınmaktadır.

Ukrayna ise Rusya’nın bu tarz saldırılarına cephede bulunan imkanlar dahilinde cevap vermektedir. Örneğin Rusya’nın Ağustos ayında çeşitli füze ve İran yapımı “Shahed” tipi İHA’larla gerçekleştirdiği saldırıda Ukrayna gerek uçaksavarlar gerekse yeni teslim aldıkları F-16 savaş uçaklarıyla karşı koymaya çalışmakta.