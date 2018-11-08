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Rusya'nın gözü önünde S-300'leri ateşlediler

Ukrayna, S-300B1 ve S-300V1 hava savunma sistemlerinin deneme testlerini gerçekleştirdi.

08 Kasım 2018 Perşembe 15:19
Rusya'nın gözü önünde S-300'leri ateşlediler

Ukrayna, Rus menşeili S-300B1 ve S-300V1 hava savunma sistemlerini test etti. Sistemler, teslim alındıkları günden bu yana ordu envanterinde 19 yıldır hiçbir test ya da muharebe görevinde kullanılmadı.

Ukrayna’nın güneyinde gerçekleştirilen testler kapsamında, daha önce modernize edilen güdüm sistemleri de denendi. Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne bağlı hava savunma birimlerinin yürüttüğü denemelerde, iki adet hava hedefi imha edildi. Atışlar, kısa ve orta menzilli füzelerle gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde ABD ve İsrailli uzmanların da içinde bulunduğu bir heyet, Ukranya’daki S-300 sistemleri üzerinde incelemede bulunmuştu.

(C4Defence)

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 15:19
  1. Rusya
  2. ukrayna
  3. S-300

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