Rusya’nın gözdesi! Yeni füzeyi ateşlediler

Rus Kalaşnikof Vakfı, Orenburg bölgesindeki Donguz test sahasında Strela-10M uçaksavar füzesi sistemi için saha testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Vakıf, Rusya'nın Sputnik Ajansına şunları söyledi: “Strela 9M333 uçaksavar güdümlü füzesi, görsel ve diğer çarpık unsurların yanı sıra uzaktaki fırlatmanın ışığında bile, yılın herhangi bir zamanında düşük irtifalı uçaklara ve helikopterlere saldırmak için tasarlandı."

Füzenin üç kendi kendine yönlendirme modu vardır: Işık dalgaları, kızılötesi ışınlar ve sıkışma, onu bu sınıftaki diğer füzelerden ayıran en önemli özelliktir. Strela 9M333 uçaksavar güdümlü füzesi, "ateş et ve git" prensibine göre ateş etmeye izin veriyor.