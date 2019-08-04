Rusya'nın gizemli projesi... İlk uçuşunu yaptı Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin ağır silahlı insansız hava aracı (İHA) Okhotink'in (Avcı) ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin ağır silahlı insansız hava aracı (SİHA) Okhotink'in (Avcı) ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, Sukhoi Tasarım Ofisi'nin geliştirdiği Okhotnik'in, 20 dakika süren uzun süreli ilk uçuşunun, bir askeri tesiste başarıyla tamamlandığı ve uçuş sırasında 600 metre irtifaya ulaşıldığı belirtildi. Okhotnik'in, 20 ton yük kapasitesine sahip olduğu ve radara yakalanmama özelliği bulunduğu belirtildi.

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