0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Rusya’nın en iyi işvereni Rosatom

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS’yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM, ’Rusya’daki en iyi işverenler’ kategorisinde birinci oldu.

07 Nisan 2019 Pazar 10:42
Rusya’nın en iyi işvereni Rosatom

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS’yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM, ’Rusya’daki en iyi işverenler’ kategorisinde birinci oldu.


Dünyanın en büyük iş ve işçi bulma kurumlarından olan HeadHunter’ın en iyi işverenlerin belirlenmesi amacıyla yaptığı araştırmanın 2018 yılı sonuçları belli oldu. Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS’yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM, ’Rusya’daki en iyi işverenler’ kategorisinde güçlü rakiplerini geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Sonuçlar 25 Mart’ta medya organı RBC’de yayınlandı. Aynı kategoride başka bir Rus devi ’Gazprom Neft’ şirketi ikincilik alırken, üçüncü sırada ise ’Sibur’ yer aldı.


Markalaştırma Merkezi Müdürü Nina Osvitskaya, ROSATOM’un Rusya’daki en iyi işveren ödülünü altıncı kez kazandığını belirterek, "Şirket, sadece ödül tarihindeki en büyük sıçramayı yapmakla kalmadı, aynı zamanda bu güçlü rekabet ortamında bir kez daha liderliği kimseye bırakmadı. Nükleer bir işveren olarak ROSATOM kariyer fırsatları, gelenekleri, değerleri ve en iyi staj imkanları ile pazarda aktif olarak yer almaya devam edecektir" dedi.


ROSATOM İnsan Kaynakları Müdürü Tatyana Terentyeva ise, şirketin ileri teknoloji alanında küresel lider pozisyonunda bulunduğunu ifade ederek, "Eş zamanlı olarak dünyanın 12 ülkesinde bulunan 36 güç ünitesinin yapımına devam ediyoruz. Özellikle bizimle iş hayatına başlayan çalışanlarımız, uluslararası işlerimizde kültürlerarası, disiplinler arası ve fonksiyonlar arası projelerde çalışma fırsatını daha sık yakalıyor. Örneğin sistemimizde sadece yazılım geliştiricileri, kalite kontrol uzmanları ve veri yöneticileri için bin yeni uzman ilanı yer alacak” diye konuştu.


Terentyeva, sözlerine şöyle devam etti:


"ROSATOM’da farklı kariyer yönelimleri bulunuyor. Yöneticilik üzerine, uzmanlık konularında veya proje bazlı olarak iş hayatına başlayanlar, mevcut çalışanlarımız seviyesine gelene kadar sıkı bir denetimden geçiyorlar. ROSATOM’a ülkenin ve dünyanın en iyileri başvuruyor. Bizimle başlayanlar arasında üniversitelerinden en az ortalama 4.7 diploma notu ile mezun olan öğrenciler yer alıyor. Her üç gençten birinin Rusya’nın en prestijli diploması ‘kırmızı diploması’ var."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 10:42
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Duygusal bağı güçlendirip hayata daha da değer katacağız
    1. Duygusal bağı güçlendirip hayata daha..
    2. Ankara Üniversitesinden açıklama:
    3. Otomobil takla attı: 4 yaralı
    4. Başkan Büyükgöz, ilk nikahını kıydı
    5. Migren atağını hafifleten şahane çay!
    6. (Özel) Kadın bilişimci 15 yıl sonra..
    7. Emniyet ülke genelinde harekete geçti!
    8. Adana’da "Portakal Çiçeği Halk Koşusu"
    9. Uyuşturucuyla uçağa binerken enselendi
    10. Adana’da "ABD Ülke Günü” toplantısı
    11. Rusya’nın en iyi işvereni Rosatom
    12. Kuzeni tarafından hunharca katledilen..
    13. Turkcell’in 1400 mağazası minik..
    14. Bakan Albayrak reform paketini..
    15. AB ülkesinde silahlı saldırı! Ölü ve..
    16. Başkan Selim Alan ilk nikahını kıydı
    17. Tunceli'de teröristlere ait..
    18. Bodrum’a havadan, karadan ve denizden..
    19. Darbeci Hafter 14 askerini daha kaybetti
    20. Annesi ve karısı ile hırsızlık..
    21. (Özel) Gezmekten sıkılıp reçel işine..
    22. TOKİ 198 iş yeri ile 25 konutu satışa..
    23. Bakan Turhan: Dünyanın en büyüğünü..
    24. (ÖZEL) Yarım asırdır muhtarlık..
    25. Yanlış teşhis fark edildi, rahat nefes..
    26. (Özel) Tarihi Kozahan’da kozalar..
    27. Marmaris’te metrekareye 99 kilogram..
    28. Denizli'de AK Parti adayı seçimi 1..
    29. Haliliye basketbol takımında, play-off..
    30. Ülke genelinde "göçmen kaçakçılığı ve..
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân dersi! Eyüp Sultan Türbesi'ndeki namazın ayrıntılarını anlattı
    Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân dersi! Eyüp Sultan Türbesi'ndeki namazın ayrıntılarını anlattı
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Sisi'den İstanbul'un göbeğinde 'M. Kemal' provokasyonu!
    Darbeci Sisi'den İstanbul'un göbeğinde 'M. Kemal' provokasyonu!