Rusya'nın el koyduğu Ukrayna gemileri, ilk kez görüntülendi

Rusya’nın, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı'nı sivil gemilerin geçişine tekrar açtığı bildirildi. Rus yetkililerce yapılan açıklamada, Ukrayna ile Azak Denizi’nde meydana gelen hadise nedeniyle gemi trafiğinin kapatıldığı Kerç Boğazı’nın sivil gemilerin geçişine tekrar açıldığı belirtildi.

El konulan gemiler demirlendi

Rusya'nın el koyduğu üç adet Ukrayna bayraklı gemi, Kerç Boğazı'ndaki Kırım Limanı'nda demirlendi. Gemilerde herhangi bir hasar olmadığı aktarıldı.

Ukrayna'da savaş kabinesi toplandı

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Aleksandr Turçinov, ülkenin savaş durumuna geçmesi için Savaş Kabinesi'nin toplandığını bildirdi.

Turçinov, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun topladığı savaş kabinesinde Azak Denizi’nde meydana gelen hadise ile ilgili olarak Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın rapor verdiğini aktardı.

Poroşenko ukrayna’da sıkıyönetim önerisini destekledi

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus savaş gemilerinin Azak Denizi’nde Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalesi nedeniyle ülkede sıkıyönetime geçilmesi önerisini desteklediğini bildirdi.

Dün neler yaşanmıştı?

Dün sabah saatlerinde Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya gelmiş, Rus kara sularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığını ve 6 Ukrayna askerinin yaralandığını duyurmuş, gemilerin Rus özel kuvvetler tarafından ele geçirildiği açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), iki ülke arasındaki gerginlik üzerine bugün TSİ 19.00'da acil toplanacak.