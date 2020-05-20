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Ekonomi

Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 30,5 geriledi

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:15:12 -
Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 30,5 geriledi

MOSKOVA (AA) - Rusya’nın dış ticaret fazlası bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5 gerileyerek 35,5 milyar dolara düştü.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkenin ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 15 azalarak 89,5 milyar dolara, ithalatı yüzde 0,2 düşüş kaydederek 54 milyar dolara geriledi.

Rusya’nın dış ticaret fazlası bu yılın ilk çeyreğinde 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 30,5 azalarak 35,5 milyar dolara düşerken, söz konusu dönemde ülkenin toplam ticaret hacmi de yüzde 10 azalarak 143,5 milyar dolara düştü.

Ülkenin dış ticaret fazlası 2019'de yüzde 14 azalarak 179 milyar dolara düşmüştü.

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