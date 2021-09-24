  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya’nın ‘bölge kurma’ planına karşı çıktılar! İki ülke sorunu çözemiyor
Dünya

Rusya’nın ‘bölge kurma’ planına karşı çıktılar! İki ülke sorunu çözemiyor

Rusya'nın Kuril Adaları'nda gümrüksüz bölge kurulması ve 10 yıl süreli yabancı firmaların yatırımlarının vergiden muaf tutulması planı tüm dünyada yankı buldu. Dünya basını Japonya’nın bu plana karşı çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 08:50:00 -
Rusya’nın ‘bölge kurma’ planına karşı çıktılar! İki ülke sorunu çözemiyor

Japonya, Rusya'nın Kuril Adaları'nda gümrüksüz bölge kurulması ve 10 yıl süreli yabancı firmaların yatırımlarının vergiden muaf tutulması planına karşı çıktı.

Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bir araya geldiği Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile iki ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Kyodo ajansına göre Motegi görüşmede, mevkidaşı Lavrov'un gündeme getirdiği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuril Adaları'nda gümrüksüz bölge kurulması planı tepki gösterdi.

Motegi ülkesinin, Putin'in Kuril Adaları'nda gümrüksüz bölge kurulması ve 10 yıl süreli yabancı firmaların yatırımlarının vergiden muaf tutulması planına karşı çıktıklarını bildirdi.

Adalarda iki ülkenin ortak ekonomik faaliyetlerine yönelik Motegi, bunların Japonya'nın yasal statüsü ihlal edilmeden gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Görüşmede, İkinci Dünya Savaşı sonrası iki ülke arasında "anlaşma olmadığı" konusuna yönelik Motegi Japonya'nın, Rusya ile "geniş ve karşılıklı ilişkiler geliştirmek" istediğini söyledi.

Kuril sorunu

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran ve yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından "Kuzey bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay