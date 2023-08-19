  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Rusya'nın Ay macerasında sorun çıktı
Teknoloji

Rusya'nın Ay macerasında sorun çıktı

Yeniakit Publisher
2023-08-19 22:14:00 -
Rusya'nın Ay macerasında sorun çıktı

Rusya, Ay'a gönderdiği uzay aracında inişten önce bir arıza meydana geldiğini duyurdu. Sorunun ne olduğu hakkında kapsamlı bilgi verilmedi.

Rusya'nın ulusal uzay ajansı Roscosmos Luna-25 isimli uzay aracında Ay'a iniş öncesi "anormal bir durum" meydana geldiğini duyuru.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, durumun incelendiği belirtildi.

Uzay aracının normal şartlarda yarın Ay'ın güney kutbuna inmesi planlanıyor.

Rusya'nın yaklaşık 50 yıl sonra başlattığı ilk ay misyonu için, Luna-25 isimli araç 13 Ağustos'ta fırlatıldı. Araç, 16 Ağustos'ta ayın yörüngesine girdi.

Ay yüzeyinin ilk fotoğrafı gelmişti

Rusya Federal Uzay Ajansı, Luna-25 istasyonunun Ay yüzeyinin ilk fotoğrafını çektiğini açıklamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Açıklamada, “Moskova saatiyle 08.23'te (TSİ ile aynı) çekilen görüntüde, ayın arka tarafındaki güney kutup krateri Zeeman görülüyor. Krater merkezinin koordinatları 75 derece güney enlemine ve 135 derece batı boylamına karşılık geliyor." ifadelerine yer verilmişti.

New York Times'tan çarpıcı Rusya-Ukrayna savaşı iddiası!
New York Times'tan çarpıcı Rusya-Ukrayna savaşı iddiası!

Dünya

New York Times'tan çarpıcı Rusya-Ukrayna savaşı iddiası!

Rusya Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı konuşuyor: Rus isimler dünyaya ilan etti
Rusya Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı konuşuyor: Rus isimler dünyaya ilan etti

Spor

Rusya Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı konuşuyor: Rus isimler dünyaya ilan etti

54 İngiliz'e Rusya'ya giriş yasağı
54 İngiliz'e Rusya'ya giriş yasağı

Dünya

54 İngiliz'e Rusya'ya giriş yasağı

Almanlardan dünya gündemine bomba gibi düşen iddia: Türkiye, Katar ve Rusya gizlice anlaştı
Almanlardan dünya gündemine bomba gibi düşen iddia: Türkiye, Katar ve Rusya gizlice anlaştı

Ekonomi

Almanlardan dünya gündemine bomba gibi düşen iddia: Türkiye, Katar ve Rusya gizlice anlaştı

Selçuk Bayraktar'ın TB2 SİHA'ları ile Rusya savunma yaparken Ukraynalı sanatçı Baykar’ın hikayesi ile yarışma kazandı
Selçuk Bayraktar'ın TB2 SİHA'ları ile Rusya savunma yaparken Ukraynalı sanatçı Baykar’ın hikayesi ile yarışma kazandı

Teknoloji

Selçuk Bayraktar'ın TB2 SİHA'ları ile Rusya savunma yaparken Ukraynalı sanatçı Baykar’ın hikayesi ile yarışma kazandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23