Rusya'nın ardından bir ülke de daha saldırı girişimi!

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 3 kişi el bombasıyla emniyet müdürlüğü binasına saldırı girişiminde bulundu.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, kimliği belirlenemeyen 3 saldırgan, el bombasıyla başkent Erivan'daki Nor Nork Bölgesi Emniyet Müdürlüğü binasının önüne geldi.

Saldırganlar, emniyet güçleriyle görüşerek bazı taleplerde bulundu, bu esnada el bombası patladı.

Bombanın patlaması sonucu saldırganlardan ikisi yaralandı. Yaralı saldırganlar daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Saldırganlardan üçüncüsünün eyleme devam ettiği ve emniyet güçleriyle bir müddet görüşmeyi sürdürdüğü, sonrasında etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığı ifade edildi.

Saldırıya müdahale eden emniyet güçleri ile vatandaşlardan ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

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RUSYA'DA ÖNCEKİ GÜN SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 137’ye çıktığını bildirdi.