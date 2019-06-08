Rusya'dan Yunanistan'a tepki: S-300 aldığını çabuk unuttu

Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis, "Bu sistemlerin savunma sistemi olduğunu söylüyorlar. Ama 400 mil menzile sahip bir sistem savunma sistemi olamaz çünkü (bölgede) havada uçan her şeyi vurur" diye konuşmuştu.

Arsenal Oteçestva dergisinin ticari direktörü Aleksey Leonkov, Yunanistan’ın da zamanında Rus hava savunma sistemi aldığını hatırlattı.

"Yunanistan, hava sahasını korumak için Rusya’dan S-300 sistemlerini almıştı" diyen Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"S-300 alan savunma bakanı şimdi iktidarda değil, o hükümet de iktidarda değil. Büyük olasılıkla Yunanistan, S-300’ü savunma sistemleri olarak aldığını unuttu. Şimdi Türkiye de bunu yapıyor, hava sahasını koruyacak S-400 alıyor."

S-400’ün saldırı değil, savunma sistemi olduğunun altını çizen Leonkov, "Yunan tarafının açıklamaları askeri açıdan garip geliyor. Ancak başta ABD olmak üzere NATO müttefiklerinin Yunanistan’a baskı yapıyor olabileceği dikkate alırsak bu açıklamalar politik açıdan mantıklı. Yunanistan’ın bu açıklaması, ABD’nin yaptığı diğer açıklamalar bağlamında yapıldı" ifadelerini kullandı.