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Dünya Rusya'dan Yunanistan'a tepki: Buna hakkınız yok
Dünya

Rusya'dan Yunanistan'a tepki: Buna hakkınız yok

Yunanistan'ın S-300'leri Ukrayna'ya göndermek istemesine tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, böyle bir haklarının olmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 04:15:00 -
Rusya'dan Yunanistan'a tepki: Buna hakkınız yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yunanistan'ın, Rusya'nın izni olmadan S-300'leri başka bir ülkeye devretme hakkına sahip olmadığını söyledi.

Rus devlet televizyonu Pervıy Kanalı'nda gündemdeki konuları değerlendiren Lavrov, Yunanistan'ın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemlerini sağlama ihtimalini de değindi.

Bu sistemlerin Güney Kıbrıs'a ilk başta yerleştirilmesi planlandığını ve sonunda Yunanistan'a teslim edildiğini anımsatan Lavrov, şunları ifade etti:

"Büyükelçimize, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığına başvurarak, bu sistemlerin Yunanistan'a teslim edildiğini hatırlatması için talimat verdik. Anlaşmaya göre, iznimiz olmadan Yunanistan'ın hiç kimseye bu sistemleri devretme hakkı yok. Bunu Yunanlara hatırlattık. Onlar bize taahhütlerine dikkat ettiklerini söyledi."

Bu tür meseleleri yakından takip ettiklerini belirten Lavrov, "Tetikte olmak zorundayız. Çünkü birçok yasadışı şey, 'Ukrayna'yı kurtaracağız, çünkü Ukrayna, Avrupa'dır' sloganıyla yapılıyor" dedi.

"ABD uzman göndermeyi planlamıyor"

ABD’nin Ukrayna’ya Patriot sistemlerini sevk etme kararını değerlendiren Lavrov, şöyle devam etti:

"Amerikalılara, büyükelçiliğimiz üzerinden kullanımı zor olan Patriot sistemlerinin devredilmesi kararının, Amerikalı uzmanların orada (Ukrayna'da) olacağı anlamına gelip gelmediğini sorduk. Bize oldukça kapsamlı cevap verildi ve bunun planlanmadığı, çünkü Amerikalıların Rusya ile doğrudan savaşmak istemediği, Patriot sistemlerinin Ukrayna ordusu bu teknolojiyi kavrayana kadar birkaç ay içinde faaliyete geçeceği söylendi."

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere değinen Lavrov, Ukrayna ile müzakerelere hazır olduklarını, "ancak ABD'nin buna izin vermediğini" ifade etti. Diplomatik anlaşmalara varma yönündeki teklifleri reddetmediklerini dile getiren Sergey Lavrov, bu anlaşmaların, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesi durumunda mümkün olacağını vurguladı.

Öte yandan, Lavrov, Ukrayna etrafındaki durumu bir an önce çözmek istediklerini sözlerine ekledi.

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Ali

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