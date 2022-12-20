  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Benzin ve motorine indirim! İşte güncel fiyatlar

İstanbul'da kar sürprizi! Mevsimin ilk karı düştü

Google, İmamoğlu'nu eskitti! İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alıntı yaptı

Terör yandaşı eyleme destek veren Davutoğlu iki yüzlülüğün dibine vurdu! İktidarı "iki yüzlü" siyaset yapmakla suçladı

Savaşa 'hayır' diyen Rus oligarklar bedel ödedi! 11 ay içinde ölen oligark sayısı şaşırttı

Bu işler gazeteye baskına benzemez Eyüp efendi!

Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç istek! Kılıçdaroğlu'na iletti

İsviçre'den insanlık dışı şok eden karar! Askıya alındı: hukukî sonuçları ne olacak?

ODA TV yazarı yola geldi...

Orta Koridor girişiminde ilk adım: 600 milyar dolarlık altın rota! Orta Koridor ülkelerine ilk tren yola çıktı
Gündem Rusya’dan Yunanistan’a çok ağır sözler! Yunanistan kışkırtıcı ve düşmanca davranıyor
Gündem

Rusya’dan Yunanistan’a çok ağır sözler! Yunanistan kışkırtıcı ve düşmanca davranıyor

Rusya Yunanistan’a ağır bir darbe. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Yunanistan'ın Ukrayna'ya Rus S-300 hava savunma sistemlerini sağlama planlarının "kışkırtıcı" ve "düşmanca" olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 09:53:00 -
Rusya’dan Yunanistan’a çok ağır sözler! Yunanistan kışkırtıcı ve düşmanca davranıyor

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'dan Yunanistan'a tehdit niteliğinde açıklama geldi. Zharova, Yunan basınında yer alan "Yunanistan'ın Ukrayna'ya Rus S-300 hava savunma sistemlerini devretmeye hazır olduğu" yönündeki iddialara dair yazılı açıklama yaptı.

Yunanistan düşmanca davranıyor

Yunanistan yönetiminin son zamanlarda sıkça buna benzer açıklamalar yaptığını belirten Zaharova, "(Yunanistan yönetiminin) Kiev rejimine S-300 ve diğer Rus, Sovyet hava savunma sistemlerini sevk etme yönündeki kışkırtıcı planlarının düşmanca olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Anlaşmayı ihlal ederiz

Zaharova, "Yunanistan'ın çatışma bölgelerine silah göndermekle Ukrayna'nın suç ortağı olacağı ve Rusya ile askeri teknik alanında 1995'te ve 2013'te yaptığı anlaşmaları ihlal edeceğini" vurgulayarak, şunları kaydetti:

Yunanistan'ın savunma kapasitesini zayıflatacak

"Bu anlaşmalar, Yunanistan'ın, Rusya'nın izni olmadan tedarik ettiğimiz askeri teçhizatın üçüncü bir ülkeye devredilmesini yasaklıyor. Anlaşmadaki yükümlülüklerin ihlali, kaçınılmaz sonuçlar yaratacak, Yunanistan'ın savunma kapasitesini zayıflatacak. Bu, Yunan tarafının silah ticareti alanındaki uluslararası kısıtlamalara kayıtsız kaldığını gösteriyor. Kiev'e gönderilen tüm askeri teçhizat, Rusya güçlerince zamanında takip edilerek imha edilecek. Geç kalmadan tehlikeli planlardan vazgeçilebilir. Yunan yönetimini, sorumlu olması gerektiği konusunda uyarıyoruz."

S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya sevk ediyor

Yunan basınında yer alan haberlerde, "Yunanistan'ın, ABD'nin Patriot uçaksavar füze sistemini Girit adasına yerleştirmesi durumunda, Rusya'dan tedarik ettiği S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya sevk edeceği" öne sürülmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23