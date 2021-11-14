Rusya'dan YPG'ye koruma şartları! Esed bayrağı çek daha çok petrol ver

Suriye’de Esed rejiminin ayakta kalmasını sağlayan Rusya, Türkiye’nin yeni operasyon sinyali sonrası terör örgütü YPG/PKK’ya karşı bunu koz olarak kullanmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Esed rejimi ve terör örgütü arasında arabuluculuk yapan Ruslar, bu defa YPG’li sözde yetkililerle Rakka’da buluşup Türkiye’nin olası operasyonunu masaya yatırdı.

Türkiye’nin yapacağı olası bir operasyonda örgütün tutunamayacağını söyleyip YPG’den işgalindeki toprakları teslim etmesini isteyen Ruslar, nihai anlaşma öncesinde acilen yapılması gereken 2 önerisini de ortaya koydu.

BasNews’in edindiği bilgiye göre; üst düzey bir Rus askeri heyeti; Rakka’nın kuzeyindeki Til Semen nahiyesinde YPG’nin sözde yetkilileri ile bir araya geldi. Rus heyeti, SDG takma adının kullanan YPG’den Suriye rejimine gönderdiği petrol miktarını arttırarak günlük 100 bin varile çıkarılmasını istedi.

Ruslar ayrıca YPG işgalindeki Türkiye’ye sınır bölgelerine Esed bayrağını asmalarını talep etti. Bu durumda Türkiye’nin bu bölgelere saldırıya yeltenmeyeceğini ileri süren Ruslar, Ankara’nın YPG’yi direkt tehdit gördüğünü ve bu nedenle örgütün olmadığı bir bölgeye operasyon yapmayacağını iddia etti.

Tabka'ya helikopter ve asker

Örgütten Türkiye tehdidi ile istediklerini koparmaya çalışan Rusların, bölgeye yönelik silah ve savunma terariki de sürüyor. Rusya’nın hava savunma sistemi S-300’ü Rakka’nın Tabka kentine yerleştirildiği bildirildi. Suriye İnsan hakları Gözlemevi’nin (SOHR) bildirdiğine göre Rusya, Tabka’da orta ve kısa menzilde balistik ve benzeri hava saldırılarından korunmak için kullanılan S-300’leri yerleştirdi. Rusların ayrıca Tabka Havaalanı’na çok sayıda helikopter ve asker yığdığı da belirtildi.