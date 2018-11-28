0553 313 94 23

Rusya'dan YPG açıklaması: Bunu anlamış değiliz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentyev, Suriye'de devam eden ABD-YPG birlikteliğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "ABD'nin terör örgütü YPG'ye verdiği desteği anlamıyoruz" dedi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 22:00
Rusya'dan YPG açıklaması: Bunu anlamış değiliz

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, ABD'nin Suriye'nin, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki kuzeydoğu kısmında süren askeri varlığını ve örgüte yardımlarını eleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentyev, Astana'da ilk günü sona eren 11. garantörler toplantısının sonunda basın mensuplarına açıklama yaptı.

"ABD'nin YPG'ye desteğini anlamıyoruz"

Suriye'nin kuzeydoğusundaki ABD askeri varlığını eleştiren Lavrentyev, şunları söyledi:

"Kürt silahlı birliklerine yardım etmek ve DAEŞ ile mücadele bahanesiyle ABD ve uluslararası koalisyona dahil ülkelerin o bölgede askeri varlık göstermesini anlayamıyoruz. Çünkü ABD, 1,5 yıl önce 'DEAŞ'a son vermemiz için 6 ay lazım' demişti. Bunu bir yıla uzattı. Şimdi 'DAEŞ'e son vermeden çıkmayız' diyorlar. Suriye-Irak sınırındaki küçük bölgede bin-bin 500 kadar (DAEŞ'li) terörist kaldı. Bunu şu an (YPG/PKK'nın) 60 bin civarındaki Kürt askeri gücüyle kıyaslayabilirsiniz. ABD, Suriye'de varlığını sürdürebilmek için bunu kullanıyor."

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 22:00
  1. ABD
  2. YPG
  3. Rusya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhtar fark etti! Binlerce bulundu
    1. Muhtar fark etti! Binlerce bulundu
    2. Büyük müjde! En düşük maaş 2 bin 461..
    3. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu..
    4. Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma..
    5. AB'den Prens Selman açıklaması: Hazırız
    6. Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump..
    7. Piyasa yapıcılığı yeterlilik..
    8. Avrupa ülkesinden flaş açıklama:..
    9. Aydın'da yayaya çarpıp kaçan sürücü..
    10. Irak'ta ceset sayısı bin 900'e ulaştı
    11. Tam 33 bin TL! Önce ceza yediler sonra..
    12. Türkiye'den "İstanbul Süreci Bakanlar..
    13. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    14. Sivas'ta korkutan yangın! Halk sokağa..
    15. "Arnavutluk Bayrak ve Bağımsızlık..
    16. Guterres'ten "Suudi Veliaht Prens ile..
    17. Rusya'dan YPG açıklaması: Bunu anlamış..
    18. Fed Başkanından "güvercin" açıklamalar
    19. Gençlerbirliği-Karabükspor maçının..
    20. Tahran'da Türk filmleri gösterimine..
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları