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Dünya Rusya'dan Youtube'a şok tehdit!
Dünya

Rusya'dan Youtube'a şok tehdit!

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun, Russia Today'in Almanca yayın yapan iki kanalını kapatılmasının ardından YouTube’un Rusya’da engellenebileceği tehdidini savurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 13:46:00 -
Rusya'dan Youtube'a şok tehdit!

Roskomnadzor’dan yapılan yazılı açıklamada, YouTube’un RT’ye ait iki Almanca kanalı kalıcı olarak kapatmasına tepki gösterildi.

Söz konusu karar nedeniyle YouTube’un sahibi Google şirketine bir mektup gönderildiği bilgisine yer verilen açıklamada, “Mektupta kanalların kapatılmasına yönelik kararın geri alınması talep edildi. Aksi takdirde YouTube Rusya’da engellenebilir.” denildi.

Açıklamada, Google’ın çeşitli para cezalarına çarptırılabileceği de belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugün yaptığı açıklamada, Google'ın Rus yasalarını ihlal ettiğine dair emareler bulunduğunu belirterek, "İlgili kurumlarımız bunun gerçekten de mevzuatımızın ihlali olduğu kanaatine varırsa, bu platformu yasalarımıza uymaya zorlamak için önlem alma olasılığını elbette göz önünde bulundurmalıyız." dedi.

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