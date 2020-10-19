  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan yeni açıklama: Hem Karabağ'ı hem de diğer bölgeleri...
Dünya

Rusya'dan yeni açıklama: Hem Karabağ'ı hem de diğer bölgeleri...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'daki sivil tesislere yönelik ateş ve saldırıların derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:33:00 - 2020-10-19 16:47:13
Rusya'dan yeni açıklama: Hem Karabağ'ı hem de diğer bölgeleri...

Moskova'da bir araya gelen Lavrov ile Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, bölgedeki sivil tesislere yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.

Lavrov, Karabağ konusunda cepheleşme yanlısı söylemlerde bulunmaktan kaçınma çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanı, "Şu anda en önemli hususun gerek taraflar arasında gerekse de sorumlu uluslararası aktörler arasında cepheleşme yanlısı söylemleri körüklemeye derhal son verilmesi olduğuna inanıyoruz. Bu büyük çabalar gerektirmiyor. Bir sonraki kesinlikle atılması gereken adım, cepheleşme söylemine son vermeye paralel olarak askeri faaliyetlerin durdurulması, sivil tesislere yönelik saldırıların sonlandırılması" dedi.

'Ateşkes kontrol mekanizması oluşturulması için taraflarla görüşüyoruz'

Dağlık Karabağ'daki ateşkes kontrol mekanizmasının en kısa sürede mutabık kalınmasını umduklarını ve Moskova'nın bu konuda Erivan ve Bakü'yle temas halinde olduğunu anlatan Lavrov, Moskova'da sağlanan ancak sahadaki durumu kökten bir şekilde değiştirmeyen ateşkes mutabakatının ardından bir ateşkes kontrol mekanizması oluşturulması gerektiğine ikna olduklarını söyledi.

Lavrov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın mekanizmanın kurulması konusunda Azerbaycan ve Ermenistan'daki bakanlıklarla aktif çalışma yürüttüğüne dikkat çekerek mekanizmanın en kısa sürede oluşturulacağını umduklarını ifade etti.

Moskova'da mutabakatla sonuçlanan görüşmenin ardından umutlarının zedelendiğini, zira çatışmaların ve sivil tesislere yönelik saldırıların sürdüğünü kaydeden Lavrov, bu durumun kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Lavrov, Bakü ve Erivan'ın Dağlık Karabağ'ı uzun süre için istikrara kavuşturacak temel hükümler üzerinde mutabakat sağlaması için bu yöndeki çabaların hızlandırılması gerektiğini kaydederek şunları söyledi: "Siyasi çözüme yönelik çabaların hızlandırılması gerektiğini söylemeden geçemem. Buna Moskova Bildirisi'nde de yer verilmişti. AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rusya, ABD ve Fransa'nın hazırladıkları ve çatışmanın taraflarıyla istişare ettikleri birtakım çalışmalar var. Bu çalışmalarda tüm sorulara yanıtlar yer alıyor. Bence tarafları bölgede daha uzun süreli istikrar sağlamaya, ekonomik ilişkiler, ulaşım ağları önündeki engelleri kaldıracak ve hem Karabağ'ın hem de diğer bölgelerin güvenliğin sağlamaya imkan sunacak temel hükümler üzerinde mutabakat sağlamaya teşvik etmeliyiz."

Azerbaycan'a karşı savaşan Premier Lig futbolcusu Manukyan öldürüldü!
Azerbaycan'a karşı savaşan Premier Lig futbolcusu Manukyan öldürüldü!

Dünya

Azerbaycan'a karşı savaşan Premier Lig futbolcusu Manukyan öldürüldü!

İşte Azerbaycan'ın Ermenistan'dan ele geçirdiği ganimetler!
İşte Azerbaycan'ın Ermenistan'dan ele geçirdiği ganimetler!

Gündem

İşte Azerbaycan'ın Ermenistan'dan ele geçirdiği ganimetler!

Azerbaycan bölgeleri tek tek alırken Avrupa'daki Ermeniler gerçek yüzünü gösterdi! Şehri birbirine kattılar
Azerbaycan bölgeleri tek tek alırken Avrupa'daki Ermeniler gerçek yüzünü gösterdi! Şehri birbirine kattılar

Dünya

Azerbaycan bölgeleri tek tek alırken Avrupa'daki Ermeniler gerçek yüzünü gösterdi! Şehri birbirine kattılar

ABD'li Forbes'tan 'SİHA' itirafı: Zor günler bekliyor
ABD'li Forbes'tan 'SİHA' itirafı: Zor günler bekliyor

Medya

ABD'li Forbes'tan 'SİHA' itirafı: Zor günler bekliyor

İşte Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği inanılmaz silahlar! Karabağ'da ilk kez kullanıldı
İşte Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği inanılmaz silahlar! Karabağ'da ilk kez kullanıldı

Aktüel

İşte Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği inanılmaz silahlar! Karabağ'da ilk kez kullanıldı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın umudu: Bu durumu ancak Türkiye değiştirebilir
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın umudu: Bu durumu ancak Türkiye değiştirebilir

Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın umudu: Bu durumu ancak Türkiye değiştirebilir

Azerbaycan nereleri kurtardı? Azerbaycan son dakika haberleri
Azerbaycan nereleri kurtardı? Azerbaycan son dakika haberleri

Dünya

Azerbaycan nereleri kurtardı? Azerbaycan son dakika haberleri

Bergüzar Korel'den şaşırtan 'Azerbaycan' ve 'Ermenistan' paylaşımı!
Bergüzar Korel'den şaşırtan 'Azerbaycan' ve 'Ermenistan' paylaşımı!

Gündem

Bergüzar Korel'den şaşırtan 'Azerbaycan' ve 'Ermenistan' paylaşımı!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan'a destek verdiler
Dünya

Azerbaycan'a destek verdiler

Kazakistan'ın Başkenti Nursultan'daki demiryolları binasına Azerbaycan bayrağı yansıtıldı.
Kıbrıs gazetesinin Türkiye düşmanlığı!
Gündem

Kıbrıs gazetesinin Türkiye düşmanlığı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rum taraftarı olarak bilinen Avrupa gazetesi, seçimleri kazanarak Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın zaf..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İbni Haldun Üniversitesi Külliyesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ülke ve mi..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay