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Dünya Rusya'dan yaptırım resti: Karşılık veririz
Dünya

Rusya'dan yaptırım resti: Karşılık veririz

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Ukrayna-Rusya krizinde Moskova'ya yaptırım uygulanması durumunda ABD ve Avrupa Birliği'ne karşılık vereceklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 03:23:00 -
Rusya'dan yaptırım resti: Karşılık veririz

Rusya, BM Güvenlik Konseyi şubat ayı dönem başkanlığını devraldı. Rusya'nın BM Büyükelçisi Nebenzia, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme niyetinin olmadığını belirtti.

Ukrayna'yı ise Minsk Antlaşması'nı yerine getirmemekle suçlayan Nebenzia, AA muhabirinin ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırım uygulaması durumunda Moskova'nın nasıl karşılık vereceği sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Karşılık veririz"

''Bize o kadar çok yaptırım uygulandı ki artık sayısını hatırlamıyoruz. Hiçbir şey olmadan önce yaptırımdan bahsediyorlar. Biz yaptırımlarla yaşamayı öğrendik. Umarım yapmazlar ama geri teper ve elbette karşılık veririz.'' dedi.

Nebenzia, ne tür yaptırımlarla karşılık verecekleri sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Rusya'nın Avrupa'ya doğal gazı kesip kesmeyeceği sorusuna da Nebenzia, ''Rusya güvenilir bir tedarikçi ve kimseyi yarı yolda bırakmadı.'' şeklinde yanıtladı.

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