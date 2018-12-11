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Rusya'dan Venezuela'ya 2 bombardıman uçağı!

Rusya Savunma Bakanlığı, Venezuela'ya gönderilen nükleer kapasiteli 2 bombardıman uçağının başkent Caracas yakınlarındaki Maiquetia bölgesindeki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na indiği duyurdu.

11 Aralık 2018 Salı 13:45
Rusya'dan Venezuela'ya 2 bombardıman uçağı!

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tu-160 tipi 2 bombardıman uçağının, 10 bin kilometrelik uçuşun ardından Venezuela'nın başkenti Caracas yakınlarındaki Maiquetia bölgesindeki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na indiği bildirildi.

Uçakların silah taşıyıp taşımadığına ya da ülkede ne kadar süreyle kalacaklarına ilişkin bilgi paylaşılmayan açıklamada, bombardıman uçaklarına Maiquetia'ya kadar bir kargo uçağı ile bir yolcu uçağının eşlik ettiği de belirtildi.

Nükleer kapasiteli

Menzili 5 bin 500 kilometre olan konvansiyonel veya nükleer başlıklı seyir füzeleri taşıyabilme kapasitesine sahip, NATO tarafından kod adı "Blackjack" olan Tu-160 bombardıman uçakları, ses hızının 2 katı hızda uçabiliyor.

Rus basını uçakların, havaalanında Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez tarafından karşılandığını aktardı.

Venezolana de Television'un (VTV) haberine göre, Lopez, ortak tatbikat için gelen uçakların amacının "provokasyon" olmadığını belirterek, "Biz savaş değil, barış peşindeyiz." dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçen hafta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 13:45
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