Rusya'dan Uzak Doğu hamlesi! Kritik yere S-400 sistemleri yerleştirecekler

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusuna bağlı Doğu Askeri Bölgesi’ndeki askeri varlıklarını güçlendirme kararı aldıklarını duyurdu.

2020 sonuna kadar bölgeye 500 yeni askeri ekipman gönderileceğini söyleyen Şoygu, buradaki eskiyen sistemlerin yerine S-400 ve Buk-M1-2 sistemi yerleştirileceğini söyledi.

"Doğu bölgelerindeki askeri ve siyasi durum gergin"

Şoygu, Doğu bölgelerindeki askeri ve siyasi durumun gergin olduğunu bu nedenle meydana gelen tehditleri etkisiz hale getirmek için çeşitli önlemler alındığını söyledi.

Rusya'nın 5 ana askeri bölgesinden biri olan Doğu Askeri Bölgesi'nin merkezi, ülkenin Çin sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Habarovsk şehri ve civanı olarak biliniyor.