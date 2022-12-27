Rusya'dan ültimatom: 'Top artık Kiev ve Washington'da! Ya kabul edersiniz ya da ordumuz ilgilenir!

Washington'dan kendilerine yönelik tehdit olduğunu savunan Lavrov, "Rus Devlet Başkanı'nın ortadan kaldırılması tehdidinden bahsediyoruz" dedi. Lavrov, Kiev yönetimine de uyarıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin kendilerine yönelik "tehlikeli" planları olduğunu iddia etti.

Lavrov, adı açıklanmayan Pentagon yetkililerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiziksel olarak ortadan kaldırılması anlamına gelebilecek bir "darbe" ile Kremlin'i vurmakla tehdit ettiklerini öne sürdü.

Batı'nın Rusya'yı çevrelemeyi amaçlayan politikasının son derece tehlikeli olduğunu belirten Lavrov, "Nükleer güçlerin doğrudan silahlı çatışması riskini taşıyor." dedi.

"Putin'i fiziksel olarak ortadan kaldırmakla tehdit ediyorlar"

Lavrov, Putin'e yönelik dile getirdiği tehdide ilişkin, "Washington daha ileri gitti: orada, Pentagon'dan bazı yetkililer aslında Kremlin'e 'boynunu vurma darbesi' uygulamakla tehdit etti.

Aslında, Rus Devlet Başkanı'nın fiziksel olarak ortadan kaldırılması tehdidinden bahsediyoruz. Bu tür fikirler gerçekten birileri tarafından ortaya atılıyorsa, bu tür planların olası sonuçları hakkında çok dikkatli düşünmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

"Nükleer savaşın kazananı olmaz"

Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin NATO ülkelerinden Rusya'ya karşı önleyici nükleer saldırı talebinde bulunduğunu belirterek, böyle bir savaşta kazanan olmayacağını vurguladı.

Lavrov, "ABD'de ve genel olarak Batı'da nükleer silahlar konusundaki propagandayı derin bir endişeyle not ediyoruz." diye ekledi.

Lavrov: ABD ve NATO'yu çatışmaya çekmeye çalışıyorlar.

TASS'a konuşan Rusya Dışişleri Bakanı'na göre, Kiev yönetimi, ABD ve diğer NATO üyelerini Rus ordusuyla silahlı çatışmaya çekmeye çalışıyor.

Ukrayna'nın kontrolü altındaki bölgelerin askerden arındırılması gerektiğini savunan Lavrov, aksi takdirde konuya Rus ordusunun karar vereceğini aktardı.