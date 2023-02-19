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Dünya Rusya'dan Ukrayna'ya 'radyoaktif' suçlama
Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya 'radyoaktif' suçlama

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın BM'de Rusya'yı suçlamak için radyoaktif maddeli provokasyon hazırlığında olduğunu iddia etti. Ukrayna ve müttefikleri bu suçlamaları dezenformasyon olarak nitelendirirken, Rusya'yı suçlamak amacıyla bu tarz olayları kendisinin planladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 21:55:00 -
Rusya'dan Ukrayna'ya 'radyoaktif' suçlama

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Birleşmiş Milletler (BM) özel oturumundan Rusya'yı suçlamak için radyoaktif maddeli provokasyon hazırlığında bulunduğunu öne sürdü.

Rusya, bir kez daha Ukrayna’yı biyolojik veya radyoaktif maddeler kullanarak konvansiyonel olmayan silahlarla provokasyon hazırlığında bulunduğunu öne sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "BM Genel Kurulu'nun 11. oturumunun başlamasından önce Kiev rejimi, Rusya Federasyonu'nu Nükleer Güvenlik Sözleşmesi'nin yükümlülüklerini ‘ağır şekilde ihlal etmekle’ suçlamak için geniş çaplı bir provokasyona hazırlanıyor. Bu provokasyonun uygulanması için Avrupa ülkelerinin birinden Ukrayna'ya, radyoaktif maddeler içeren bir konteyner teslim edildi ve yerel kirlilik sahnelenmesi için kullanılması planlanan maddenin gümrük denetimi atlandı" denildi.

Ukrayna'nın söz konusu provokasyon ile asıl amacının Rusya'yı suçlamak olduğu iddia edilen açıklamada, "Provokasyonun amacı, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerini Ukrayna'daki radyasyon açısından tehlikeli tesislere ayrım gözetmeden saldırı düzenleyerek radyoaktif maddelerin sızmasına ve bölgenin kirlenmesine yol açtığı iddiasıyla suçlamak” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna ve müttefikleri, bu tür suçlamaları dezenformasyon yaymaya yönelik alaycı girişimler olarak nitelendirirken, Rusya’yı Ukrayna'yı suçlamak amacıyla bu tarz olayları kendisinin planladığını iddia ettiler.

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