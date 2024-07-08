Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı! Çocuk hastanesi hedef alındı: 30 ölü! Açıklama geldi! Zelenski Rusya’yı suçladı

Ohmatdyt Çocuk Hastanesi’nde görev yapan doktor Lesia Lysytsia, füze saldırısı sonucu hastanenin yüzde 60 ila 70’inin hasar gördüğünü söyledi.

Saldırı bölgesinden gelen görüntülerde dışarıda oturan ve serum takılı olan küçük çocuklar görülüyor. Dr. Lysytsia, Ohmatdyt’in kanser tedavisi ve organ nakli de dahil olmak üzere farklı işlevi olan büyük bir hastane olduğunu söyledi ve ekledi:

“Şu anda hastaları en yakın hastaneye tahliye etme sürecindeyiz ancak birçok hasta entübe edili, ventilatöre bağlı ve dışarı çıkamıyor.”

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, bu saldırının, Moskova’nın iki yıldır süren geniş çaplı işgali sırasındaki en kötü saldırılardan biri olduğunu söyledi. Çocuk hastanesinin de hedef alındığını vurgulayan Kliçko, “Bu en kötü saldırılardan biri. Gördüğünüz gibi burası bir çocuk hastanesi” dedi.

Rusya’nın saldırıları, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin iki günlük resmi ziyaret için Moskova’ya geldiği ve Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü sırada gerçekleşti. Sivil altyapıyı hedef aldıklarına dair iddiaları reddeden Rusya, saldırıda askeri tesisleri vurduklarını savundu. (BBC)

Saldırılarda Kiev’in en büyük çocuk hastanesi olan Okhmatdyt Çocuk Hastanesi de zarar gördü.

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UKRAYNA RUSYA’YI SUÇLADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıdan Rusya’yı sorumlu tuttu. Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kiev’deki Okhmatdyt Çocuk Hastanesi. Sadece Ukrayna’nın değil, Avrupa’nın da en önemli ÇOCUK hastanelerinden biri. Okhmatdyt binlerce çocuğun sağlığını kurtarıyor ve iyileştiriyor.

Hastane Rus saldırısında hasar gördüğü için enkaz altında insanlar var ve ölü sayısı hala bilinmiyor. Şu anda herkes enkazın temizlenmesine yardım ediyor; doktorlar ve sıradan insanlar.

Rusya, füzelerinin nereye uçtuğunu bilmediğini iddia edemez ve işlediği tüm suçlardan tamamen sorumlu tutulmalıdır. İnsanlara karşı, çocuklara karşı, genel olarak insanlığa karşı. Artık dünyanın buna sessiz kalmaması, Rusya’nın ne olduğunu, ne yaptığını herkesin görmesi çok önemli.”

RUSYA: FÜZELER UKRAYNA’YA AİT

Saldırıdan saatler sonra Zelenski’nin suçladığı Rusya tarafından da açıklama geldi. Açıklamada Ukrayna’ya yönelik saldırı gerçekleştirildiği kabul ederken saldırının sivillere yönelik olduğu ise yalanlandı.

Açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetleri, buna karşılık olarak uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla Ukrayna’nın askeri sanayi alanındaki unsurlarına ve hava üslerine yönelik saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen unsurlar vuruldu” ifadelerine yer verildi.

Saldırının sivilleri hedef aldığına yönelik haberlerin yalanlandığı açıklamada şöyle denildi:

“Kiev’de yayınlanan çok sayıda fotoğraf ve görüntü, yıkımların Ukrayna’ya ait savunma sistemi füzesinin düşmesi sonucu oluştuğunu gösteriyor. Kiev yönetimi, her seferinde NATO zirvesi öncesi histeriye kapılıyor. Bu tür provokasyonların amacı, Kiev yönetiminin finanse edilmesini ve savaşın son Ukraynalıya kadar devam etmesini sağlamaktır.”