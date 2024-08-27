Rusya'dan Ukrayna'ya 2. büyük saldırı: Füze ve dron yağıyor!

Rusya, dün Ukrayna genelinde düzenlediği ve 7 kişinin öldüğü saldırıların ardından bir kez daha geniş çaplı bir saldırı düzenledi. Rus savaş uçakları ve balistik füzeler bu kez Ukrayna'nın orta kesimini hedef aldı. 4 kişi hayatını kaybetti.

RUSYA'DAN UKRAYNA'YA 2. DALGA SALDIRI

Ukrayna'nın karada hem Kursk bölgesindeki saldırıları hem de Rusya içinde düzenlediği dron saldırılarına karşı Moskova'nın yanıtı sert oluyor. Pazartesi günü Ukrayna genelinde yoğun hava saldırısı düzenleyen ve 7 kişinin ölümüne neden olan Rusya, saldırılarını sürdürüyor.

Rus savaş uçakları ve balistik füzeleri bu kez Ukrayna'nın orta kesimini hedef aldı. Ukraynalı yetkililer, Moskova'nın Ukrayna'nın elektrik şebekesine "büyük" bir saldırı düzenlemesinden bir gün sonra, Rus bombardıman uçaklarının gökyüzüne çıkmasıyla birlikte daha fazla ölümcül saldırının yaşandığı ülke genelinde hava saldırısı uyarıları yayınladı.

KRVYHİ RİH VE ZAPORİJYA KENTLERİ FÜZE VE DRONLARLA VURULDU

Ukrayna hava kuvvetleri batı Rusya'daki "Engels havaalanından birkaç TU-95MS'nin havalandığını" doğruladı. Acil durum servisleri, Ukrayna'nın orta kesimindeki Krvyhi Rih ve Zaporijya kentlerinin füze ve dronlarla vurulduğunu açıkladı.

Zelenski, ''Bu saldırıların her biri bizi tekrar tekrar uzun menzilli yetenekler görevine, yani savunma güçlerimize teröristleri tam olarak saldırı bölgelerinde yok edebilecek yeterli sayıda uzun menzilli silah sağlama gerekliliğine getiriyor.'' dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kiev bölgesinin hava savunma sistemleri, Ukrayna başkentini hedef alan füzeleri ve insansız hava araçlarını püskürtmek için gece boyunca birkaç kez devreye sokuldu.