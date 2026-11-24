Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konulu Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin bir sonraki turunun tarihinin henüz belirlenmediğini belirterek, "Bu müzakerelerin devam etmesi gerektiği yönünde bir anlayış var." dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere Ukrayna krizinin çözüm süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Savaşın sonlandırılmasına yönelik Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakerelerin bir sonraki turunun ne zaman yapılacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Tarih henüz belirlenmedi. Bu müzakerelerin devam etmesi gerektiği yönünde bir anlayış var." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Avrupalı temsilcilerin müzakere sürecine dahil olması ihtimaline ilişkin ise "Farklı görüşler mevcut. Avrupalılar, müzakerelerin artık dörtlü formatta yürütülmesi gerektiği konusunda ısrar ediyor. Ancak Avrupalıların barış sürecine ne gibi katkısı olacağını henüz anlamış değiliz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen hafta bir araya geldiği Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e ve ABD Başkanı Donald Trump'a Ukrayna meselesinin çözümü ve güvenlik garantileriyle ilgili öneriler içeren herhangi bir belge iletmediğini kaydetti.