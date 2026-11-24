Milli sporcu Beytullah Macit'in, israilli rakibiyle karşılaşması öncesinde sergilediği tavır ve ardından gelen hızlı galibiyeti dikkat çekti. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda mücadele eden Macit, israilli sporcu Daniil Serbinenko ile karşı karşıya geldi.

israilli RAKİBİNİN ELİNİ SIKMADI

18 yaş altı erkekler 60 kilogram sağ kol kategorisi B Grubu ikinci turunda gerçekleşen müsabaka öncesinde Macit, turnuva boyunca diğer rakipleriyle yaptığı selamlaşmayı israilli sporcu Serbinenko ile gerçekleştirmedi. Milli sporcunun rakibinin uzattığı eli geri çevirdiği anlar görüntülere yansıdı.

MÜSABAKA SADECE 1 SANİYE SÜRDÜ

Tokalaşmayı reddetmesinin ardından masaya çıkan Beytullah Macit, israilli rakibini yalnızca 1 saniyede mağlup etti.

Müsabakanın sonunda yaşananlar da dikkat çekti. Beytullah Macit'in hızlı hamlesiyle gelen galibiyetin ardından israilli rakibinin kolunu ve bileğini salladığı, aldığı darbenin etkisini azaltmaya çalıştığı görüldü. Rakibinin bu hareketiyle toparlanmaya çalıştığı anlar kameralara yansırken, karşılaşma turnuvanın en kısa karşılaşması oldu.

DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Genç sporcu, yarı finalde Rus sporcu Abdullakh Baikulov'a mağlup oldu. Milli sporcu, turnuvayı dünya üçüncülüğüyle tamamlayarak bronz madalya kazandı. Dünya Bilek Güreşi Federasyonunun yayımladığı resmi sonuç listesinde de Macit'in 60 kilogram sol kol kategorisinde ikinci, sağ kol kategorisinde ise üçüncü sırada yer aldığı görülüyor.