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Dünya Rusya'dan Twitter'a büyük şok!
Dünya

Rusya'dan Twitter'a büyük şok!

Moskova'da bir mahkeme, sosyal medya devi Twitter'a idari ihlal nedeniyle 3.2 milyon ruble para cezası kesti.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 15:07:00 -
Rusya'dan Twitter'a büyük şok!

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Twitter aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere Twitter üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Twitter’a 3,2 milyon ruble (yaklaşık 42 bin dolar) para cezası verdi.

Roskomnadzor, 10 Mart’ta aldığı kararla, intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter’ın hızını mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.

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