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Teknoloji Rusya'dan Twitter'a acımadı
Teknoloji

Rusya'dan Twitter'a acımadı

Rusya’nın başkenti Moskova’da mahkeme, sosyal medya devi Twitter’a yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle 3 milyon ruble (40 bin dolar) daha para cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 03:51:00 -
Rusya'dan Twitter'a acımadı

Sputnik'e konuşan Taganskiy bölge mahkemesinden bir sözcüye göre, Twitter idari olarak suçlu bulundu ve 3 milyon ruble para cezasına çarptırıldı.

Böylelikle Twitter’a verilen para cezası toplamda 66 milyon rubleye yükseldi.

Cezalar aşırıcılıkla ilgili çağrıların yer aldığı yasaklı içeriklerin silinmemesi ve Rus vatandaşlarının kişiler verilerinin Rusya’daki sunuculara taşınmaması nedeniyle getirildi.

Benzer cezalar Facebook, Google, Telegram ve diğer sitelere de uygulandı.

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