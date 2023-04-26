Rusya'dan Türkiye'ye üstü kapalı gözdağı: Kimse gelmez

“Türkiye’de otel fiyatlarındaki büyük artış nedeniyle Rusya’dan bu ülkeye turist akışı yarı yarıya azalabilir.” Bu uyarı Rusya Tur Operatörleri Birliği’nden geldi.



Pegas Touristik BDT Koordinatörü Orhan Sancar, Türkiye’de bu yıl Rusya’dan 6 milyon turist ağırlama hedefine karşın, Rus turist sayısının 3 milyonda kalabileceğini belirtti.



Russkiy Ekspress şirketi genel müdürü Taras Kobişçanov, Türkiye’ye bu yıl 2 milyondan daha az Rus turistin gidebileceğini öngördü.



Rus turizmci, Türkiye’ye tur paketi fiyatlarının pahalanması nedeniyle, Rus turistlerin Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Tayland ve Maldivler gibi ülkelere öncelik verebileceklerini tahmin etti.



Rusya Tur Operatörleri Birliği’nden (ATOR) yapılan açıklamada ise Türk otellerin fiyatları indirmesinin düşük ihtimal olduğu belirtilerek, Türkiye’de otellerin çoğunun kiralık olduğuna ve kira sözleşmelerinin bir yıllık yapıldığına işaret edildi.



ATOR, Türk otellerinin Rus turistlerden boşalan yerleri Avrupalı turistlerle doldurmaya çalışacağını öngördü.