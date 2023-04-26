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Ekonomi Rusya'dan Türkiye'ye üstü kapalı gözdağı: Kimse gelmez
Ekonomi

Rusya'dan Türkiye'ye üstü kapalı gözdağı: Kimse gelmez

Yeniakit Publisher
2023-04-26 07:41:00 - 2023-04-26 07:44:55
Rusya'dan Türkiye'ye üstü kapalı gözdağı: Kimse gelmez

Rusya Tur Operatörleri Birliği, Türkiye'deki tatil fiyatlarının inmemesi halinde ülkeye daha az turist gideceğini öne sürdü.

“Türkiye’de otel fiyatlarındaki büyük artış nedeniyle Rusya’dan bu ülkeye turist akışı yarı yarıya azalabilir.” Bu uyarı Rusya Tur Operatörleri Birliği’nden geldi.

Pegas Touristik BDT Koordinatörü Orhan Sancar, Türkiye’de bu yıl Rusya’dan 6 milyon turist ağırlama hedefine karşın, Rus turist sayısının 3 milyonda kalabileceğini belirtti.

Russkiy Ekspress şirketi genel müdürü Taras Kobişçanov, Türkiye’ye bu yıl 2 milyondan daha az Rus turistin gidebileceğini öngördü.

Rus turizmci, Türkiye’ye tur paketi fiyatlarının pahalanması nedeniyle, Rus turistlerin Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Tayland ve Maldivler gibi ülkelere öncelik verebileceklerini tahmin etti.

Rusya Tur Operatörleri Birliği’nden (ATOR) yapılan açıklamada ise Türk otellerin fiyatları indirmesinin düşük ihtimal olduğu belirtilerek, Türkiye’de otellerin çoğunun kiralık olduğuna ve kira sözleşmelerinin bir yıllık yapıldığına işaret edildi.

ATOR, Türk otellerinin Rus turistlerden boşalan yerleri Avrupalı turistlerle doldurmaya çalışacağını öngördü.

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Yorumlar

Turist

Girdi fiyatına bakan yok et olmuş 350 TL siz otelcilere sallayın

zeki

maalesef doymuyan bir millet olmuşuz, güzelim insanları o kadar bozulmus, bizim kadar yeryüzünde fırsatçı bir millet yok Allah yardımcımız olsun kanaata doymuyan bir millet olmuşuz
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