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Dünya Rusya'dan Türkiye'ye skandal teklif
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye skandal teklif

Türkiye ve Rusya arasında yapılan Suriye görüşmelerinde kriz patlak verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 10:07:00 -
Rusya'dan Türkiye'ye skandal teklif

Türkiye ile Rusya arasında yapılan Suriye görüşmeleri sona erdi. İdlib’de yaşanan son gelişmeler görüşmelerin ana başlığı oldu.

Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmeler sırasında İdlib Gerginliği Azaltma bölgesinde bulunan Türk gözlem noktasına Esed güçleri tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı görüşmelerde gerilimi artırdı.

Türkiye, Rus tarafına ateşkese riayet edilmesi gerekliliğini bildirdi.

Rusya ise Türkiye’nin gözlem noktalarından çekilmesini talep etti. Ankara ise bu teklifi net bir şekilde reddetti.

İran iddiası

Bölgede Rusya ve katil Esed’in tarafında olan İran’ın İdlib’e saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi.

Kış gelmeden saldırının yapılacağı öne sürüldü.

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Yorumlar

yandım ali

her zaman saldırıyı bekleyen biz yapan onlar oluyor bir değişiklik yapında biz saldıralım biz şehitler vereceğimize o şerefsizler gebersin...
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vatansever

şunu ne zaman far edecek bizimkiler bilmiyorum....rus ayısı ve iran iblisi ile tek kale maç yaparsak sadece idlipte savaşırsak eninde sonunda yenilme şansımız var....birkaç cephe açmalıyız....halep mümbiç tel rıfat buralarda yeni operasyonlar planlanmalı yoksa masada bize kimse birşey vermez...esad kaç kişiyi yönetiyor biz kaç kişiyi....4 milyon yurt içi 4 milyon yurt dışı 8 milyon bizim idaremizde....petrol kuyularına saldırmıyorlar masum halka saldırıyorlar...
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