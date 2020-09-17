Rusya'dan Türkiye'ye skandal teklif

Türkiye ile Rusya arasında yapılan Suriye görüşmeleri sona erdi. İdlib’de yaşanan son gelişmeler görüşmelerin ana başlığı oldu.

Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmeler sırasında İdlib Gerginliği Azaltma bölgesinde bulunan Türk gözlem noktasına Esed güçleri tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı görüşmelerde gerilimi artırdı.

Türkiye, Rus tarafına ateşkese riayet edilmesi gerekliliğini bildirdi.

Rusya ise Türkiye’nin gözlem noktalarından çekilmesini talep etti. Ankara ise bu teklifi net bir şekilde reddetti.

İran iddiası

Bölgede Rusya ve katil Esed’in tarafında olan İran’ın İdlib’e saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi.

Kış gelmeden saldırının yapılacağı öne sürüldü.