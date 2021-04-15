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Dünya Rusya’dan Türkiye’ye skandal çağrı! 'Satmayı bırakın' mesajı verdiler
Dünya

Rusya’dan Türkiye’ye skandal çağrı! 'Satmayı bırakın' mesajı verdiler

Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA satmasından rahatsız olan Rusya, akılalmaz açıklamalarını sürdürüyor. Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da hava savunma sistemleri olan Pantsir'i gülünç duruma düşen Rus tarafından son çıkışı tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 17:25:00 -
Rusya’dan Türkiye’ye skandal çağrı! 'Satmayı bırakın' mesajı verdiler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’nin Ukrayna’ya kendi üretimi olan insansız hava araçlarından tedarik etmesinin bu ülkenin doğusundaki krizin çözümlenmesine yardımcı olmadığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü basın toplantısında aldığı bir soru üstüne, “Türkiye dahil NATO ülkelerinin Ukrayna’ya, insansız hava araçları da dahil silah ve teçhizat tedariklerinin Donbass’taki krizin barışçıl yöntemle çözümüne yardımcı olmuyor” dedi.

Zaharova, “Moskova, Türkiye hükümeti ile temaslarında Kiev’in intikamcı emellerini harekete geçirecek adımlardan kaçınmaları çağrısını yapıyor” diye ekledi

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