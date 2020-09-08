Rusya’dan Türkiye’ye karşı hamle

Suriye’de katil Esed için paralı asker toplayan Rusya, şimdi de darbeci Hafter için kesenin ağzını açtı. Rusya Esed’ten sonra Hafter için de paralı asker topladı.

Rusya, Suriye’deki Kamuşlı ilçesinden 1000 kişiyle aylık 2000 dolar karşılığında Hafter saflarında savaşması için anlaşma yaptı. Libya’da darbeci Hafter’i güçlendirmek isteyen Rusya, 1000 kadar Suriyeliyi Libya’ya gönderdi.

Katil Esed’in askerleri tarafından Suriye’de yönetilen süreçte, yaşları 20 ila 40 arasında olan 1000 kişi ile işbirliği yapıldı. Başvuruları kabul edilenler Rus komutanlar tarafından hızlandırılmış eğitimle savaşa hazır hale getirilecek. Kişi başı aylık 2000 dolara anlaşan askerler en az 5 ay boyunca Hafter saflarında yer alacak. Böylelikle Hafter’e gönderilen paralı asker sayısı 5 bini buldu.