  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya’dan Türkiye’ye karşı hamle
Dünya

Rusya’dan Türkiye’ye karşı hamle

Ulusal Mutabakat hükümetini destekleyen Türkiye’ye karşı Rusya’dan bir hamle geldi. Rusya, Hafter saflarında savaşacak askerler için aylık 2000 dolar ödeme yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 16:14:00 -
Rusya’dan Türkiye’ye karşı hamle

Suriye’de katil Esed için paralı asker toplayan Rusya, şimdi de darbeci Hafter için kesenin ağzını açtı. Rusya Esed’ten sonra Hafter için de paralı asker topladı.

Rusya, Suriye’deki Kamuşlı ilçesinden 1000 kişiyle aylık 2000 dolar karşılığında Hafter saflarında savaşması için anlaşma yaptı. Libya’da darbeci Hafter’i güçlendirmek isteyen Rusya, 1000 kadar Suriyeliyi Libya’ya gönderdi.

Katil Esed’in askerleri tarafından Suriye’de yönetilen süreçte, yaşları 20 ila 40 arasında olan 1000 kişi ile işbirliği yapıldı. Başvuruları kabul edilenler Rus komutanlar tarafından hızlandırılmış eğitimle savaşa hazır hale getirilecek. Kişi başı aylık 2000 dolara anlaşan askerler en az 5 ay boyunca Hafter saflarında yer alacak. Böylelikle Hafter’e gönderilen paralı asker sayısı 5 bini buldu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fatih

Rusya bir dolar odemez onlarda israil ve suud bae nin paralari amerikanin yaptigi gibi hem silah satti araplara bu silahlarida pyd pkk verdi.
  • Yanıtla

mücahit

inşallah kırize girersiniz
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Alabarda'dan kritik açıklamalar: Böyle olursa Türkiye'ye de huzur gelmeyecek
Gündem

Alabarda'dan kritik açıklamalar: Böyle olursa Türkiye'ye de huzur gelmeyecek

Eski asker ve Strateji uzmanı Yusuf Alabar'da Ortadoğu'daki rejimlerin ne kadar acınası durumda olduğunu belirterek, Suriye'de Esed rejimi, ..
Körfez İşbirliği Konseyi'nden ihanet gibi açıklama: Filistin davası ticarete dönüştürüldü
Dünya

Körfez İşbirliği Konseyi'nden ihanet gibi açıklama: Filistin davası ticarete dönüştürüldü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşmeye ilişkin Filistinli grupların toplantısında yapılan eleştirilere tepki gö..
Mansur Yavaş'tan kritik ifadeler: 1 saat sonra...
Gündem

Mansur Yavaş'tan kritik ifadeler: 1 saat sonra...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün kendisini karşılayan korumada 1 saat sonra koronavirüs çıktığını bildirdi. ..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı