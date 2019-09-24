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Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif: 3 ülkeyi daha davet edin

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, önümüzdeki ay Türkiye'de yapılacak olan terörle mücadele ve bölgelerarası işbirliği konferansının katılımcı listesinin genişletilmesini talep etti.

24 Eylül 2019 Salı 17:49
Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif: 3 ülkeyi daha davet edin

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, İstanbul’da ekim ayında yapılması planlanan terörle mücadele ve bölgelerarası işbirliği konferansının katılımcı listesinin genişletilmesinden yana olduklarını, Katar, Irak ve Libya’nın katılımcılar arasına dahil edilmesini desteklediklerini söyledi.

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’daki Avrasya ülkeleri parlamento başkanları toplantısı kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop’la görüşen Volodin, Antalya’da gerçekleşen bir önceki toplantıda elde edilen işbirliği dinamiğinin geliştiğini ifade etti.
Volodin “Görüş ayrılıklarımıza rağmen çözüm gerektiren sorunları sakin biçimde tartışabiliyor, değerlendirebiliyoruz” dedi.

Şentop’la bu yıl üçüncü görüşmelerini yaptıklarına dikkat çeken Volodin “Sizinle belirli problemleri çözebilmemizi sağlayan daha dar formatlarda görüşüyoruz. Her yıl bir araya geliyor, ortak sorunumuz olarak gördüğümüz konuları ele alıyoruz. Ortak tehditler, terörle mücadele, güvenlik konuları gibi…” dedi.

"Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan temsilcilerinin davet edilmesini teklif ediyoruz"

İstanbul’da yapılacak konferansa değinen Volodin, şöyle devam etti: “Katılımcılar aracında başta Rusya, Türkiye, Çin, Pakistan, İran ve Afganistan’ın olduğunu göz önünde bulundurursak, bu formatı genişletme vakti geldi. Sizinle konuştuğumuz gibi, Türkiye’nin katılımcılar arasına Katar’ın dahil edilmesi teklifini destekliyoruz. Ayrıca İran parlamentosundan temsilcilerin, Irak ve Libya’nın da dahil edilmesi teklifini desteklemenin doğru olduğunu düşünüyoruz. Kendi açımızdan da görüşmeler için Afganistan’la sınırı olan Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan temsilcilerinin davet edilmesini teklif ediyoruz.”

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 17:49
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Rusya
  4. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin

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