Rusya'dan Türkiye'ye F-35 yaptırımı açıklaması: ABD, egemenlik belirtisi ortaya koyan ülkeleri cezalandırıyor S-400 alımı sonrası ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasına ilişkin konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, egemenlik belirtisi ortaya koyan ülkeleri cezalandırmanın Washington'un politikası haline geldiğini söyledi.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko'ya Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatı nedeniyle ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararı alması soruldu.



Gruşko, "En ufak egemenlik belirtisi ortaya koyan, ulusal ekonomik çıkarlarını gözeten ve Washington'un diktesine uymamaya çalışan ülkeleri cezalandırmak ABD'nin politik çizgisi haline geldi" cevabını verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.