Rusya'dan Türkiye'ye F-35 yaptırımı açıklaması: ABD, egemenlik belirtisi ortaya koyan ülkeleri cezalandırıyor
S-400 alımı sonrası ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasına ilişkin konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, egemenlik belirtisi ortaya koyan ülkeleri cezalandırmanın Washington'un politikası haline geldiğini söyledi.19 Temmuz 2019 Cuma 15:22
Basın mensuplarıyla bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko'ya Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatı nedeniyle ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararı alması soruldu.
Gruşko, "En ufak egemenlik belirtisi ortaya koyan, ulusal ekonomik çıkarlarını gözeten ve Washington'un diktesine uymamaya çalışan ülkeleri cezalandırmak ABD'nin politik çizgisi haline geldi" cevabını verdi.
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