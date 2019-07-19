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Rusya'dan Türkiye'ye F-35 yaptırımı açıklaması: ABD, egemenlik belirtisi ortaya koyan ülkeleri cezalandırıyor

S-400 alımı sonrası ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasına ilişkin konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, egemenlik belirtisi ortaya koyan ülkeleri cezalandırmanın Washington'un politikası haline geldiğini söyledi.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:22
Rusya'dan Türkiye'ye F-35 yaptırımı açıklaması: ABD, egemenlik belirtisi ortaya koyan ülkeleri cezalandırıyor

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko'ya Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatı nedeniyle ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararı alması soruldu.

Gruşko, "En ufak egemenlik belirtisi ortaya koyan, ulusal ekonomik çıkarlarını gözeten ve Washington'un diktesine uymamaya çalışan ülkeleri cezalandırmak ABD'nin politik çizgisi haline geldi" cevabını verdi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:22
  1. ABD
  2. F-35 savaş uçağı
  3. ABD yaptırım

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