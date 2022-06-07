Rusya'dan Türkiye'ye büyük skandal! Göz  göre yaptılar

Rus İzvestiya gazetesi, Rusya ve Suriye askeri uçaklarının ortak bir tatbikat gerçekleştirdiklerini duyurdu. Haberde, "iki ülke askeri pilotlarının, temsili bir düşmandan gelen hava saldırılarını püskürtmek için ortak bir tatbikat yaptıkları" belirtildi.



Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatta Rusya'yı temsil eden Su-24m, Su-34, Su-35s uçaklarının mürettebatını ve Suriye'den katılan MIG-23ml ve MIG-29 savaş uçaklarının pilotlarının görüntülerini yayınlandı.



Tatbikata Rus pilotlar, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim hava üssünden, Suriyeli pilotlar ise Şam yakınlarındaki Seikal ve Doumeyr hava limanlarından havalanarak katıldı.



İzvestiya'nın haberine göre, tatbikat sırasında, iki Su-35 ve altı Suriye MiG'i, ülkenin hava sahasını ihlal eden temsili düşman uçakları ve İHA'larla hava muharebesine girdi. Suriyeli pilotlar, Rus uçaklarını desteği altında operasyon yaptı ve hedefleri vurdu. Tatbikat sırasında hedeflere güdümlü havadan havaya füzeler fırlatıldı.



Ayrıca iki ülkenin pilotları, Golan Tepeleri'nin yanı sıra Suriye Arap Cumhuriyeti'nin güney, doğu ve kuzey kısımları boyunca ortak devriyeler gerçekleştirdi.