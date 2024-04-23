Rusya'dan Türkiye'ye akın... Ruslar Türkiye'yi tercih etti: Turistler akın akın gelmeye başladı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Mayıs tatillerinde Rusların en çok tercih ettiği destinasyonları açıkladı. İşte Rusların Mayıs tatillerinde en çok tercih ettiği destinasyonlar...

ATOR’a göre Mayıs tatillerinde Rusya vatandaşlarının yüzde 75’i ülke içinde tatil yapmayı tercih ederek yüzde 25’i yurt dışına seyahat etmeyi planlıyor.

Rus turistlerin en çok tercih ettiği yurt içi destinasyonları Krasnodar bölgesi (Soçi, Anapa, Gelendzhik, Krasnaya Polyana), St. Petersburg, Kafkas Mineralnye Vody, Kaliningrad bölgesi ve Dağıstan oldu

Yurt dışında tatil yapmayı planlayan Rusların en çok tercih ettiği ülke Türkiye olurken onu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Abhazya, Mısır ve Tayland takip etti.

Hangi destinasyona ne kadar Rus turist gidecek?

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ATOR, Nisan ayı sonundan 10 Mayıs’a kadar bu destinasyonlara ne kadar Rus gideceğine dair tahminde de bulundu.

Nisan sonundan 10 Mayıs’a kadar iki haftalık dönemde yaklaşık 300 bin turistin Türkiye’ye geleceği tahmin ediliyor. 7-8 gecelik turların kişi başı ortalama maliyeti ise 88-93 bin ruble arasında değişiyor.

BAE’ye ise bu iki haftada yaklaşık 150 bin Rus turistin gideceği tahmin ediliyor. BAE’ye 7-8 gecelik turların ortalama fiyatı kişi başı 140-150 bin ruble olduğu hesaplandı.

Abhazya’ya yaklaşık 70 bin turistin gideceği tahmin ediliyor. 5 gecelik uçuşsuz turun maliyeti kişi başı 15-20 bin ruble civarında.

Mısır’a ise 60 bin Rus turistin gideceği tahmin edilirken 7-8 gecelik turların kişi başı maliyeti 100-110 bin ruble arasında değişiyor. Taylan’da ise 30 bin Rus turistin gideceği tahmin ediliyor. Tayland’a yapılacak 10 gecelik tatilin kişi maliyeti 115-120 bin ruble olarak hesaplandı.