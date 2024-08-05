Rusya'dan Türkiye yalanlaması! Haberler doğru değil, Türkler indirim yaparsa işler belki değişir

ATOR yaptığı değerlendirmede son günlerde Rus ve Türk medyasının 2024'ün ilk yarısında Türkiye'ye gelen Rus turist akışının neredeyse covid öncesi seviyelere ulaştığı manşetleriyle dolu olduğu belirtildi.

Ancak turizm istatistiklerine daha detaylı bakıldığında 2019 rakamlarına ulaşmanın çok zor olduğu belirtildi.

Ruslar, 2024 yılının ilk 6 ayında Türkiye'ye 2 milyon 688 bin 924 , 2019'un ilk yarısında ise 2 milyon 709 bin 397 ziyaret gerçekleştirdi. Pandemi öncesine göre fark sadece yüzde 0,8.

Ancak ATOR'a göre 2019 ile 2024'ün ilk 6 ayları arasında böyle bir karşılaştırma pratikte pek mantıklı değil. Bunun birinci nedeni mevsimsellik. Geçen yıl Türkiye'ye gelen Rus turist akışının %74,2'si, plaj sezonunun altı aylık döneminde (mayıs ayından ekim ayına kadar) gerçekleşti. Önümüzde hâlâ plaj sezonunun üçte ikilik dönemi var yılın ilk yarısı çoğunlukla düşük sezon aylarını içeriyor.

Rusların Türkiye'ye yaptığı toplam yıllık turist akışının 2019 yılında yüzde 38,6'sı yılın ilk yarısında gerçekleşirken geçen yıl 2023'te bu rakam yüzde 41,4 oldu.

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Rusların İstanbul ziyaretlerinde büyüme beklenmiyor

ATOR'a göre 2023 yılı rakamlarına dayanarak 2024 yılı için turist akışını tahmin etmek mantıklı. 2023'te Rusya'dan Türkiye'ye 6,3 milyon ziyaretçi gelmişti. 2024 yılında, 2023 yılı ile aylık olarak karşılaştırıldığında, Rusya'dan İstanbul'a turist akışı geçen yıl seviyesinde veya geçen yıla göre biraz daha düşük seyrediyor . Rusların İstanbul ziyaretlerinde büyüme beklenmiyor. En iyi ihtimalle Rusya'dan İstanbul'a geçen yıl olduğu gibi yaklaşık 2 milyon turist gelecek.

Ege'ye gelen Rus turist sayısında durgunluk

Antalya'da yaz sezonunda (Haziran, Temmuz) Rus turist akışında 2023 yılının aynı aylarına göre +%10-11 seviyesinde istikrarlı bir artış gösteriyor. Ege kıyılarında ise tam tersine geçen yılın rakamlarına göre bile hacimlerde bir düşüş var.

Geçen yıl Rusya'dan 3.46 milyon turist Antalya'ya geldi. Mayıs ayından ekim ayına kadar olan aylık artış aynı hızda olursa (farklı aylarda 50 binden 60 bin turiste), iyi bir durumda 2024 yılı sonuna kadar Rusya'dan Antalya'ya 3,8 milyon ziyaretçi gelecek. Ege kıyılarında ise olumsuz bir gidişat var, bunu tersine çevirmek de zor; büyük ihtimalle yıl sonuna kadar Türkiye'nin Ege kıyılarına yaklaşık 350 bin Rus gelecek.

Halen Rusya'dan Türkiye'ye diğer illerden (İzmir, Adana, Gürcistan kara sınırından arabayla geçiş, gemi seferleri vb.) bir miktar akış söz konusu. Bu toplam akışın muhtemelen aynı seviyede kalacağı, hatta azalarak 470 bin civarında olacağı tahmin ediliyor.

İyimser senaryoya göre bile Türkiye'nin Rus ziyaretçi sayısı 2019'un gerisinde kalacak

ATOR'a göre ilk “iyimser” senaryoya göre Ruslar, 2024 yılında toplamda yaklaşık 6,5-6,7 milyon Türkiye'ye seyahat gerçekleştirebilir. Bu rakam pandemi öncesine göre %5-7 daha az. Ancak bu senaryoda bile Rusya'dan hem Rus turizm sektörünün hem de Türk turizm sektörünün gelirinin büyük kısmını kazandığı Antalya ve Ege kıyılarına klasik plaj turisti akışı, rekor yıl olan 2019 rakamlarının yüzde 32 oranında gerisinde kalacak.

Türk oteller iyi indirim yaparsa rakamlar değişebilir

ATOR analizi şu ifadelerle son buldu: Ancak Ağustos-Ekim aylarında Antalya'ya olan talebin artması durumunda (örneğin Türk otellerinin iyi indirimler yapması durumunda) bu tahminin yukarı doğru ayarlanması mümkün. O zaman toplamda yaklaşık 6,8 milyon Rus turistin Türkiye'ye gelmesini bekleyebiliriz (2019'a göre %3 daha az). Ancak ne yazık ki bu durumda Rusya'dan bu ülkeye plaj turisti akışı Kovid öncesine göre yaklaşık %29-30 daha düşük olacak.

Kaynak: Turizm Ajansı