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Gündem Rusya'dan Türkiye kararı! Süreyi uzattılar
Gündem

Rusya'dan Türkiye kararı! Süreyi uzattılar

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, Türkiye ile Tanzanya'ya uçuş yasağının 21 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 23:25:00 - 2021-05-31 23:36:27
Rusya'dan Türkiye kararı! Süreyi uzattılar

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye ile uçuşlara yönelik kısıtlamaların 21 Haziran’a kadar uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

Öte yandan, Moskova ile Minsk arasındaki uçuşların ise 10 Haziran itibarıyla haftada 10 uçuşa yükseltilmesine karar verildiği kaydedildi.

Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar, 12 Nisan'da alınan kararla 15 Nisan ila 1 Haziran arasında geçici olarak kısıtlanmıştı.

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Yorumlar

Serhat

Bundan sonra bu sonradan görme ruslar gelse de bizim bunları sınırdan sokmamamız lazım. Putin de aklınca bizi böyle terbiye etmeye çalışıyor
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