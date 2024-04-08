Rusya’dan Türkiye ile ilgili şok açıklama: Sorun var

Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova ile Ankara arasında son dönemde yaşanan para transferi şikayetleri konusuda bir yorum yaptı. Peskov iki başkent arasında tüm mali konularda en üst düzeyde temasların hazırlandığını söyledi.



Bugünkü brifingte gazeteciler, Peskov'dan Rusya'dan Türkiye'ye yapılan banka transferleriyle ilgili sorunlar hakkında yorum yapmasını istedi.



Peskov “Tüm mali konular için en üst düzeydeki temaslar genel olarak hazırlanıyor. Bu durumdan bir çıkış yolu bulmak için çalışma grupları düzeyinde temaslar sürekli olarak yürütülmektedir. Gerçekten bazı sorunlar var” dedi.



Peskov ayrıca Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin hazırlıklarının sürdüğünü, yakın gelecekte ziyaretin mümkün olacağını ancak kesin tarihn henüz belirlenmediğini kaydetti.



Daha önce Erdoğan 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimler sonrasında Putin ile görüşmeyi beklediğini söylemişti. Rus tarafında ise belirli bir tarih belirtilmeden Putin'in Erdoğan'la nisan ortası veya mayıs ayı başlarında görüşebileceği söylendi. Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye giderek Biden ile görüşmesi bekleniyor.