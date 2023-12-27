Rusya'dan Türkiye için beklenmedik kararı verdi: kurulması planlanan merkezi! Rus isim duyurdu, yeni karar
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası birçok adım peş peşe gelirken Rusya'nın yeni duyurusu geldi.
Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra Ruslar Türkiye'yi tercih ediyor!
Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkezi için yol haritasının yakında belirleneceğini ve gelecek yıl uygulanmasının beklendiğini söyledi.
Novak "Projenin gelecek yıl uygulanmasını ümit ediyoruz" dedi.
Novak, ayrıca Rusya'nın bu yıl Siberia 1 boru hattı aracılığıyla Çin'e 22 milyar metreküp (bcm) doğalgaz ihraç etmiş olacağını da söyledi.
Power of Siberia 2 boru hattı projesi için anlaşmaların da son aşamaya yaklaştığını ifade eden Novak, bu proje sayesinde arz kapasitesinin artacağını kaydetti.
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