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Dünya Rusya'dan Türkiye hazımsızlığı! Gerekçe olarak bakın neyi gösterdiler
Dünya

Rusya'dan Türkiye hazımsızlığı! Gerekçe olarak bakın neyi gösterdiler

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ sorununun çözüme ulaştırılması sürecine Türkiye'nin de dahil olmasına karşı çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 15:13:00 -
Rusya'dan Türkiye hazımsızlığı! Gerekçe olarak bakın neyi gösterdiler

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısında soruları cevapladı.

Türkiye'nin dahil olmasına karşı çıktı

Peskov, Karabağ sorununun çözüme ulaştırılması sürecinde, Türkiye dahil üçüncü ülkelerin yer almasının, sadece krizin tarafları olan Azerbaycan ile Ermenistan'ın onayı ile mümkün olabileceğini iddia etti. Bu açıklama Rusya'nın Türkiye karşı 

Rus Sözcü Peskov, Karabağ için yürütülecek olan müzakere sürecinde yer almanın ve arabulucu olmanın, sadece söz konusu iki tarafın onayıyla mümkün olacağını sözlerine ekledi.

'Anlaşmalara taraflar uymuyor'

İşgalci Ermenistan tarafının sivilleri hedef alan kalleş saldırılarını örtbas etme çabası içine giren Dmitriy Peskov, Karabağ'daki çatışmaların durdurulmasına ilişkin iki defa karar alınmış olmasına karşın ateşkese uyulmadığını da belirtti.

Rus Sözcü, "İnsani nedenlerle çatışmalara ara verilmesi kararına ilişkin daha önce varılmış anlaşmalara uyulduğu şu an için söylenemez. Ne yazık ki söz konusu anlaşmalara taraflar uymuyor.” dedi.

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Yorumlar

YUSUF CAN

ermenitan dene serefsizlerden oldurulen diplomatlarımızın intikamı alınmadıkca durmuyacagız ha sıza sıra da gelecek ortadaoguda afrıkada girecek delik bulamıyacaksınız az kaldı
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