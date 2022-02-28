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Dünya Rusya'dan tartışmalara neden olacak Türkiye kararı
Dünya

Rusya'dan tartışmalara neden olacak Türkiye kararı

Rus Ural Havayolları Şirketi, Türkiye, Macaristan, İspanya, Bulgaristan, İsrail, Kıbrıs ve Portekiz'e uçuşları askıya alma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 15:35:00 - 2022-02-28 15:39:46
Rusya'dan tartışmalara neden olacak Türkiye kararı

'Ural Havayolları' şirketi, Türkiye, Macaristan, İspanya, Bulgaristan, İsrail, Kıbrıs ve Portekiz'e uçuşları askıya aldığını duyurdu.

Şirket, Moskova Bölgesi'ndeki Jukovskiy kentinden İstanbul'a ve tersi yöndeki uçuşların 1-25 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmeyeceğini, bu tarihte söz konusu rotada toplam 8 seferin yapılmayacağını belirtti.

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