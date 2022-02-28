Rusya'dan tartışmalara neden olacak Türkiye kararı
Rus Ural Havayolları Şirketi, Türkiye, Macaristan, İspanya, Bulgaristan, İsrail, Kıbrıs ve Portekiz'e uçuşları askıya alma kararı aldı.
'Ural Havayolları' şirketi, Türkiye, Macaristan, İspanya, Bulgaristan, İsrail, Kıbrıs ve Portekiz'e uçuşları askıya aldığını duyurdu.
Şirket, Moskova Bölgesi'ndeki Jukovskiy kentinden İstanbul'a ve tersi yöndeki uçuşların 1-25 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmeyeceğini, bu tarihte söz konusu rotada toplam 8 seferin yapılmayacağını belirtti.
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