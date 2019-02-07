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Rusya'dan Türkiye açıklaması: Yerine getirilmesini bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İdlib'de yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Soçi mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.

07 Şubat 2019 Perşembe 17:04
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Yerine getirilmesini bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin İdlib'deki çabalarını aktif hale getirmesini ve üstlendiği yükümlülükleri tamamen yerine getirmesini beklediklerini söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Türk partnerlerimizin İdlib'deki duruma son verilmesine ve silahsızlandırılmış bölge kurulması dahil 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik çabalarını yeniden aktif getirmesini bekliyoruz" dedi.

"İdlib'de operasyona hazırlık yapılıyor"

Bu arada Zaharova, teröristlerin İdlib gerilimi azaltma bölgesinin tamamını kontrol altına almak için tam teşekküllü bir operasyon hazırlığı yaptığını söyledi.

"Bölgede ortak karargah kurma planı var"

"Elde edilen bilgilere göre ocak ayı sonunda El Nusra militanları İdlib'deki sözde müttefiklerine geniş kapsamlı askeri operasyon için müşterek hazırlıklara başlama çağrısı yaptı. Nihai amacı, İdlib gerilimi azaltma bölgesinin tamamında kontrolü ele geçirmek" diye devam eden Zaharova, teröristlerin bölgede faaliyet yürüten tüm yasadışı silahlı grupların saha komutanlarının bağlı olduğu bir ortak karargah kurmayı planlandığını vurguladı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 17:04
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