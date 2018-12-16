0553 313 94 23

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Tehlikeli girişim

Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi Georgiy Muradov, Kırım Tatar Meclisi'nin liderlerinden biri olan Mustafa Cemilev'in Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeyi Rusya'ya karşı tehlikeli bir girişim olarak yorumladı.

16 Aralık 2018 Pazar 21:26
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Tehlikeli girişim

Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi Georgiy Muradov, Rusya’da aşırılık yanlısı kabul edilen ve yasaklanan Kırım Tatar Meclisi temsilcilerinin Türk hükümeti tarafından desteklenmesinin, Rusya’ya karşı tehlikeli bir girişim olduğunu belirtti.

Kırım Tatar Meclisi'nin liderlerinden biri olan Mustafa Cemilev'in Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeyi Sputnik'e değerlendiren Muradov, "Rusya'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sorgulayan aşırılık yanlısı güçlere verilen desteği Rusya'ya karşı yapılan tehlikeli bir hamle olarak nitelendirebilirim" diye konuştu.

"Rusya'nın toprak bütünlüğü Türkiye'de hep sorgulandı"

Tarih boyunca Türkiye'deki hükümet yanlısı elit tabakanın Rusya'nın toprak bütünlüğünü sorgulamasının her zaman olumsuz sonuçlara yol açtığını ve her şeyden önce Türkiye için kötü sonuçları olduğunu hatırlatan Muradov, "Bu deneyimin tarihte kaybolup gitmesini hiç istemem. Tarih, bizim hocamız ve ileriye dönük tutumumuzun bir göstergesi" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 21:26
  1. Rusya
  2. Kırım
  3. Mevlüt Çavuşoğlu

YORUM YAZ

  • harunharun35 dk önce
    evet aynen dediğin gibi BİZİM TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜ tehdit eden pkk/ypg destekliyorsunuz BİZ NE YAPALIM ?

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu coğrafyada kimse bize rağmen oyun kuramaz; ister Almanya olsun ister İngiltere olsun ister ABD olsun"
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu..
  2. Hamas duyurdu! 'Biz hazırız'
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerinde inceledi
  4. Trabzonspor fırsat tepti
  5. Otomobilin çarptığı anne ve kızı ağır..
  6. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
  7. "Uluslararası Dostluk Kısa Film..
  8. Uyuşturucu satıcıları evin duvarına..
  9. İYİ Partili isim hayatını kaybetti!
  10. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz..
  11. Meteoroloji uyardı! Kar ve sağanak..
  12. Milli yüzücü Can Batır taburcu edildi
  13. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
  14. İslam ülkesinde 15 teröriste idam..
  15. Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı..
  16. Katar'dan 500 milyon dolarlık yardım!
  17. Brüksel'de "göç karşıtı" gösterilerde..
  18. Rusya'dan Türkiye açıklaması:..
  19. Ankara'da "K-Pop Festivali"
  20. "Galatasaray'ın evine yapılan saldırı,..
Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
İsrail merkezli kukla devlete izin yok
İsrail merkezli kukla devlete izin yok
CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
Eygi'den iftiralara sert cevap: İspatlamazsanız...
Eygi'den iftiralara sert cevap: İspatlamazsanız...

Günün Karikatürü

15 Aralık 2018
MHP'nin adayı geri çekildi
MHP'nin adayı geri çekildi
Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi