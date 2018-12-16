Rusya'dan Türkiye açıklaması: Tehlikeli girişim

Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi Georgiy Muradov, Rusya’da aşırılık yanlısı kabul edilen ve yasaklanan Kırım Tatar Meclisi temsilcilerinin Türk hükümeti tarafından desteklenmesinin, Rusya’ya karşı tehlikeli bir girişim olduğunu belirtti.

Kırım Tatar Meclisi'nin liderlerinden biri olan Mustafa Cemilev'in Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeyi Sputnik'e değerlendiren Muradov, "Rusya'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sorgulayan aşırılık yanlısı güçlere verilen desteği Rusya'ya karşı yapılan tehlikeli bir hamle olarak nitelendirebilirim" diye konuştu.

"Rusya'nın toprak bütünlüğü Türkiye'de hep sorgulandı"

Tarih boyunca Türkiye'deki hükümet yanlısı elit tabakanın Rusya'nın toprak bütünlüğünü sorgulamasının her zaman olumsuz sonuçlara yol açtığını ve her şeyden önce Türkiye için kötü sonuçları olduğunu hatırlatan Muradov, "Bu deneyimin tarihte kaybolup gitmesini hiç istemem. Tarih, bizim hocamız ve ileriye dönük tutumumuzun bir göstergesi" dedi.