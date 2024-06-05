Rusya'dan Türkiye açıklaması: Rusların Türkiye'de ödeme yapmasının beş yolu! Haberin ardından harekete geçtiler!

Türkiye, Rusya vatandaşlarının turistik amaçla en fazla seyahat ettiği ülke olmayı sürdürürken, yaptırımların zorlaştırdığı ödemeler konusunda yaşanan sorunlar ise gündemde kalmaya devam ediyor.



Novıye İzvestiya gazetesi, Rusya vatandaşlarının Türkiye’de ödemelerle ilgili yaşadıkları sıkıntılardan son dönemde daha fazla yakınmaya başladıklarına dikkat çekti.



Türkiye’de Rus turistlerin nakit dışı ödemeler için kullanabilecekleri en yaygın beş yöntem ise şöyle sıralandı:



- Union Pay (Yaptırımlara dahil olmayan bankalardan)

- payinturkey.com sitesinden QR kod ile

- Letim uygulamasından Türk kartları ile

- Kripto para

- Rus bankasından Türk satıcıların hesaplarına doğrudan transfer.