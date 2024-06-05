  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray heyetini kabul etti

Almanya'da savaş hazırlığı! 'Bu tarihe kadar hazır olmalıyız'

Gürcistan, LGBT propagandasını ve cinsiyet değiştirmeyi yasaklıyor

Hakan Fidan ABD ve NATO'yu çileden çıkartacak adımı attı: Küresel düzeni etkileyecek sonuçları olacak

DEM’lenen Karar’a ayar üstüne ayar! Karayılan ve Gülen de aday olabilir

İstanbul'u batıran Ekrem İmamoğlu'na bir makam daha

Çin bu projeyle çağ atladı! 5 GW'lik santral faaliyete geçti

Muhsin Yazıcıoğlu dâvâsıyla ilgili Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır’dan şok ima: Dâvâ kapatılıyor mu?

Rus basını Türkiye ile ilgili doğalgaz gelişmesini böyle duyurdu: Bunu ilk kez yapıyorlar

İşte 'gerçek' sosyalizm: DEM’li belediyelere ‘işçileri kovun’ çağrısı!
Ekonomi Rusya'dan Türkiye açıklaması: Rusların Türkiye'de ödeme yapmasının beş yolu! Haberin ardından harekete geçtiler!
Ekonomi

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Rusların Türkiye'de ödeme yapmasının beş yolu! Haberin ardından harekete geçtiler!

Yeniakit Publisher
2024-06-05 21:59:00 - 2024-06-05 22:02:43
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Rusların Türkiye'de ödeme yapmasının beş yolu! Haberin ardından harekete geçtiler!

Türkiye, Rusya vatandaşlarının turistik amaçla en fazla seyahat ettiği ülke olmayı sürdürürken, Türkiye’de ödemelerle ilgili sorunlara dikkat çekti. Rusya, vatandaşlarını uyararak hareket geçti.

Türkiye, Rusya vatandaşlarının turistik amaçla en fazla seyahat ettiği ülke olmayı sürdürürken, yaptırımların zorlaştırdığı ödemeler konusunda yaşanan sorunlar ise gündemde kalmaya devam ediyor.

Novıye İzvestiya gazetesi, Rusya vatandaşlarının Türkiye’de ödemelerle ilgili yaşadıkları sıkıntılardan son dönemde daha fazla yakınmaya başladıklarına dikkat çekti.

Türkiye’de Rus turistlerin nakit dışı ödemeler için kullanabilecekleri en yaygın beş yöntem ise şöyle sıralandı:

- Union Pay (Yaptırımlara dahil olmayan bankalardan)
- payinturkey.com sitesinden QR kod ile
- Letim uygulamasından Türk kartları ile
- Kripto para
- Rus bankasından Türk satıcıların hesaplarına doğrudan transfer.

NATO Rusya'ya karşı tedbir mi alıyor? Alman Savunma Bakanı Rusya'yı işaret etti, tarih verdi
NATO Rusya'ya karşı tedbir mi alıyor? Alman Savunma Bakanı Rusya'yı işaret etti, tarih verdi

Dünya

NATO Rusya'ya karşı tedbir mi alıyor? Alman Savunma Bakanı Rusya'yı işaret etti, tarih verdi

New York Times: İsrail yanlısı içerikleri yaymak için sahte hesapları fonladı
New York Times: İsrail yanlısı içerikleri yaymak için sahte hesapları fonladı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

New York Times: İsrail yanlısı içerikleri yaymak için sahte hesapları fonladı

Boeing'in Starliner mekiği ilk kez uzaya fırlatıldı!
Boeing'in Starliner mekiği ilk kez uzaya fırlatıldı!

Aktüel

Boeing'in Starliner mekiği ilk kez uzaya fırlatıldı!

Dünya Meteoroloji Örgütü, 5 yıllık iklim tahmin raporu: Yüzde 80'i görmeye başladık!
Dünya Meteoroloji Örgütü, 5 yıllık iklim tahmin raporu: Yüzde 80'i görmeye başladık!

Yaşam

Dünya Meteoroloji Örgütü, 5 yıllık iklim tahmin raporu: Yüzde 80'i görmeye başladık!

AKINCI’dan atılan İHA-230 füzesinde göze çarpan değişiklikler
AKINCI’dan atılan İHA-230 füzesinde göze çarpan değişiklikler

Teknoloji

AKINCI’dan atılan İHA-230 füzesinde göze çarpan değişiklikler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23