Rusya'dan Türkiye açıklaması: Kaldırabiliriz
2015’te yaşanan uçak krizi sonrası 2 iki arasında yaşanan ‘domates’ krizi sona eriyor. Rusya'nın domates ithalatı için Türk şirketlere yönelik tüm sınırlamaları 1 Mayıs itibarıyla kaldırabileceği belirtildi.27 Nisan 2018 Cuma 15:24
Rusya’nın, domates ithalatı için Türk şirketlere yönelik tüm sınırlamaları 1 Mayıs itibarıyla kaldırabileceği bildirildi.
Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi'nden (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlanacak garantiler doğrultusunda, 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere, Türk şirketlerine yönelik domates ithalatı kısıtlamaların kaldırılabileceği belirtildi.
YORUM YAZ