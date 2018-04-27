Rusya'dan Türkiye açıklaması: Kaldırabiliriz

Rusya’nın, domates ithalatı için Türk şirketlere yönelik tüm sınırlamaları 1 Mayıs itibarıyla kaldırabileceği bildirildi.

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi'nden (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlanacak garantiler doğrultusunda, 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere, Türk şirketlerine yönelik domates ithalatı kısıtlamaların kaldırılabileceği belirtildi.