Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Kaldırabiliriz

2015’te yaşanan uçak krizi sonrası 2 iki arasında yaşanan ‘domates’ krizi sona eriyor. Rusya'nın domates ithalatı için Türk şirketlere yönelik tüm sınırlamaları 1 Mayıs itibarıyla kaldırabileceği belirtildi.

27 Nisan 2018 Cuma 15:24
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Kaldırabiliriz

Rusya’nın, domates ithalatı için Türk şirketlere yönelik tüm sınırlamaları 1 Mayıs itibarıyla kaldırabileceği bildirildi.

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi'nden (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlanacak garantiler doğrultusunda, 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere, Türk şirketlerine yönelik domates ithalatı kısıtlamaların kaldırılabileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 15:24
  1. Türkiye
  2. Rusya
  3. Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'nın terör aşkı bitmiyor! Askerleri PYD/PKK noktalarında
    1. Fransa'nın terör aşkı bitmiyor!..
    2. "Serhat Şehri"ndeki tarihi yapılar..
    3. İzmit'te bomba paniği!
    4. Donuk omuz sorunu yaşayanlar dikkat!
    5. ‘Türkiye’nin manevi gücü nükleerden..
    6. İşte Bahçeli'nin seçim tahmini!
    7. Başkan Akkoyun’dan Sarıyer’de gövde..
    8. ÖSO, Hama'daki rejim mevzilerini..
    9. Mevlüt Çavuşoğlu ve Pompeo görüştü
    10. Çin'de okula saldırı! Çok sayıda ölü..
    11. Eski korgeneral İyidil'e..
    12. Devlet Bahçeli, 24 Haziran tahminini..
    13. İnsuyu yenilenen yüzüyle misafirlerini..
    14. İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs..
    15. Çocuklarda aşırı terleme ciddi bir..
    16. 24 Haziran seçimleri ilklerin seçimi..
    17. Kuzey Irak'ta hain saldırı! Şehit ve..
    18. Ağrı Dağı'nın yılkı atları
    19. Dışişleri Bakanlığı'ndan Alman..
    20. Saatte yaklaşık 3 bin yıldırım düştü!
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...