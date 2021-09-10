Rusya’dan Türkiye açıklaması: İdlib anlaşmasının uygulanması tamamlanmalı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "İdlib'de Suriyeli muhaliflerle teröristleri ayırma çalışmalarının hedeflenenden çok uzak olduğunu" söyleyerek, Türk meslektaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki yıl önce üzerinde anlaştığı maddeleri uygulamaya çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile perşembe günü bir araya gelen Lavrov, görüşme sonrası Suriye’nin, üçüncü ülkelerin çatışma meydanına dönüşmesine karşı olduklarını belirterek, İsrail ile Filistin arasında doğrudan görüşmelerin yapılmasına yönelik süreci kolaylaştırmak için gerekli desteği vermeye hazır olduğunu da ifade etti.

Rusya ve İsrail askeri yetkililerinin, Suriye konulu görüşmelerine de devam edeceğini belirten Rusya Dışişleri Bakanı, İdlib konusuna da değindi.

Lavrov konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Türk meslektaşlarımız, Erdoğan ve Putin'in onayladığı iki sene önce yapılan anlaşmanın uygulanmasını tamamlamalıdır. Bu durum BM'nin 2254 nolu kararında açıkça belirtildi. Bu anlaşma şartları normal, muhalif vatandaşlarla, Heyet Tahrir el Şam grubu teröristlerinin birbirlerinden ayrılmasını içeriyor. İşlemler başladı ancak, yapılması gereken daha çok şey var." ifadelerini kullandı.

Türk meslektaşlarıyla İdlib'deki sorunu görüşmeye devam edeceklerini ifade eden Lavrov, "Askeri yollarla, iki devlet başkanı tarafından belirlenen anlaşmanın uygulanmasını hızlandıracak yolları arıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Ancak hedeften çok uzağız." dedi.