Rusya’dan Türkiye açıklaması: Bu konuda yapılanlar sorumsuzca

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye'nin kapanması için herhangi bir ön koşul görmediğini, bu konuda yapılan spekülasyonların sorumsuzca olduğunu belirtti.

Lomidze, bugünkü çevirimiçi basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaparak, Rus tur operatörlerinin Türkiye'nin kapanması için herhangi bir ön koşul görmediğini, bu konuda yapılan spekülasyonların sorumsuzca olduğunu söyledi.

Lomidze, “Şu sıralarda medyadaki en sıcak haber, Türkiye'nin kapanacağını ima etmek. Ve böylelikle milyonlarca görüntüleme, öfke ve yorum garantilenmiş oluyor. Kanaatimizce pek anlaşılır olmayan kaynaklara atıfta bulunarak bu tür haberleri vermek sorumsuzluktur. Biz şu anda bu ülkenin kapanabileceğine dair herhangi bir ön koşul görmüyoruz. Böyle bir şey olursa yetkililer imasız, açık ve net bir şekilde bunu duyuracaktır” diye konuştu.

Türkiye’de tatil talebinin henüz 2019’daki seviyeler ulaşmadığına dikkat çeken Lomidze, şöyle konuştu:

“Talep, 2019 yılına göre yüzde 25-30 daha düşük. Charter uçuşları kullanma fırsatının olduğu en toplu ve şu anda en ucuz destinasyon, sıçrama yapmadı ve 2019 seviyelerine ulaşmadı. Bu, sektörde tam bir toparlanmadan bahsetmek için henüz çok erken olduğu anlamına geliyor. Belki de Türkiye, nisan ortasından haziran sonuna kadar kapalı olmasaydı dinamikler farklı olurdu, bu da 2019 göstergelerine ulaşılmasını sağlardı. Fakat şu anda sayılar daha düşük.”

Rus hükümeti bünyesinde kurulan koronavirüsle mücadele merkezinin kararıyla, Kovid-19’un yayılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye ile uçak seferleri askıya alınmış, tur operatörlerine bu ülkeye tur satışları yapması yasaklanmıştı. 22 Haziran itibarıyla seferlere yeniden başlanmıştı.

Son haftalarda Rus medyasında, farklı Türk bürokratlara atıfta bulunarak Rusya’da kötüleşen koronavirüs ortamı nedeniyle Türkiye'nin Rus turistlere kapatılabileceğine ilişkin haberler yer almıştı. Bu mesajlar her seferinde Türkiye’nin Rusya Büyükelçiliği tarafından yalanlanmıştı.