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Gündem Rusya'dan Türkiye açıklaması: Bazı sinyaller alıyoruz
Gündem

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Bazı sinyaller alıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye ile Suriye'nin yakınlaşmasına ilişkin konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 16:29:00 -
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Bazı sinyaller alıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Moskova'nın Ankara ve Şam'dan birbirlerine doğru adım atmaya hazır olduklarının sinyalini aldığını söyledi.

Suriye konulu 19. Astana görüşmesinin sonunda basın toplantısı düzenleyen Lavrentyev, Suriye ile Türkiye'nin yakınlaşmasını umduklarını ve iki ülkenin dostça yaşaması gerektiğini belirtti.

Lavrentyev, "Yavaş yavaş Suriye-Türkiye yakınlaşmasına tanıklık edeceğimizi umuyoruz. Buna ihtiyaç var, zira bunlar dostça yaşaması gereken iki komşu ülke. Hem Türk tarafının hem de Suriye tarafının birbirlerine doğru belirli adımları atmaya hazır olduklarının sinyallerini alıyoruz, bu adımların doğru yönde atılacak, sivil nüfusun ölmesiyle bağlantılı trajik olayların önüne geçme imkanı sunacak adımlar olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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