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Rusya'dan TürkAkım için vergi muafiyeti hamlesi

Rusya Enerji Bakanlığı, TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projelerinde kullanılan gemiler için vergi muafiyeti teklifi hazırladı

26 Mart 2019 Salı 16:52
Rusya'dan TürkAkım için vergi muafiyeti hamlesi

MOSKOVA (AA) - Rusya Enerji Bakanlığı, TürkAkım ve Kuzey Akım 2 doğal gaz projeleri için ithal edilen gemilerin gümrük harcından ve vergiden muaf tutulmasını içeren teklif hazırladı.

Rusya Enerji Bakanlığının teklifine göre, TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projelerinin inşaatı için ithal edilen gemiler gümrük harcından ve vergiden muaf tutulacak.

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

Maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle ise yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:52
  1. Doğal Gaz
  2. enerji
  3. Rusya
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